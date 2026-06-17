Rubén Blades confirma gira por dos continentes y nuevo álbum

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El cantautor panameño Rubén Blades confirmó este martes 16 de junio su gira por Europa y América, al tiempo que indicó que en las próximas semanas presentará al público su nueva grabación con Roberto Delgado y Orquesta.

Sobre la producción musical, resaltó que los temas fueron compuestos por él y que contará con siete canciones originales, y una grabación, Segunda Mitad del Noveno, que se incluyó tal y como fue presentada en el trabajo Cantares del Subdesarrollo de 2009.

“Un par de temas en particular seguramente llamarán la atención por sus letras y la crudeza con que es descrita la realidad que plantean”, escribió Blades en escrito publicado en su página web.

Blades adelantó que uno de los temas relata la difícil conversación entre una madre y su hijo pandillero.

Sobre su gira, con Roberto Delgado y la banda de Panamá, informó que durante el mes de julio se presentarán en Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia y España.

En agosto, visitarán Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En septiembre se presentarán en el Curazao North Sea Jazz Festival y la única presentación programada en Estados Unidos, para este año, será en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, el 30 de septiembre.

“Eso nos deja con el 2027 como mi último período de giras con Roberto Delgado y Orquesta. Como he dicho anteriormente, en el 2028, ya cumpliendo 80 años y con más pasado que futuro, es hora de utilizar cualquier tiempo que me quede en este mundo dedicándolo a los asuntos que antes no he atendido de la mejor manera”, indicó Blades.