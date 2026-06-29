Panamá, 29 de junio del 2026
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    Rubén Blades expresa su pesar por las víctimas de los terremotos en Venezuela y exhorta a brindar ayuda

    El cantautor panameño expresó sus condolencias a las familias de las víctimas de los terremotos que sacudieron Venezuela.

    Getzalette Reyes
    Rubén Blades expresa su pesar por las víctimas de los terremotos en Venezuela y exhorta a brindar ayuda
    Un rescatista junto a su perro realiza labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Catia La Mar (Venezuela). EFE/Ronald Peña R

    El cantautor panameño Rubén Blades expresó este domingo su solidaridad con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos que sacudieron ese país el pasado miércoles y que, hasta el momento, han dejado 1,450 fallecidos y 3,150 heridos, según cifras oficiales.

    A través de un video difundido en sus redes sociales, el artista envió un mensaje de esperanza a las personas afectadas por la tragedia.

    “Lo primero que hago es decirle a la gente de Venezuela que tengan fe, que tengan confianza en que esta prueba va a ser superada. Envío mi pésame a todas las personas que han perdido seres queridos en esta tragedia”, manifestó.

    El músico también destacó los esfuerzos humanitarios que se desarrollan desde Panamá para asistir a los damnificados y confirmó que él se ha sumado a esa labor a través de Cáritas Venezuela.

    “Considero que es necesario que enviemos ayuda a Venezuela. Yo lo estoy haciendo a través de Cáritas Venezuela y exhorto a todo el mundo a enviar lo que pueda, como pueda, al grupo que desee. La situación es difícil y, lamentablemente, creo que será más difícil en la medida en que se conozca la magnitud de esta tragedia”, señaló.

    Rubén Blades expresa su pesar por las víctimas de los terremotos en Venezuela y exhorta a brindar ayuda
    Procesamiento de la ayuda que será enviada de Panamá hacia Venezuela. Foto/Cortesía de la Presidencia

    Blades concluyó su mensaje con un llamado a la resiliencia del pueblo venezolano. “La cuestión es levantarse y Venezuela tiene con qué. Vamos para adelante”, expresó.

    Mientras tanto, Panamá mantiene activas sus labores de apoyo humanitario. La misión de rescate enviada al país sudamericano está integrada por 61 especialistas y cuatro perros de búsqueda; dos vuelos con ayuda humanitaria ya han partido hacia Venezuela.

    Rubén Blades expresa su pesar por las víctimas de los terremotos en Venezuela y exhorta a brindar ayuda
    El segundo contingente de rescatistas salió el sábado 27 de junio desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia Venezuela. Foto/Sinaproc

    Las autoridades panameñas continúan recibiendo, clasificando y organizando donaciones en el centro logístico de Panamá Pacífico para su posterior envío a las zonas afectadas.

    Getzalette Reyes

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