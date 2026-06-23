Panamá, 23 de junio del 2026
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    Seguro de mascotas

    ¿Sabías que puedes asegurar a tu mascota en Panamá?

    Algunas agencias de seguro cuentan con planes que cubren accidentes, hospitalización, consultas veterinarias e, incluso, asistencia legal en caso de daños a terceros.

    Itzaly Pérez Garita
    ¿Sabías que puedes asegurar a tu mascota en Panamá?
    Foto: Getty Images

    Todo comenzó con un salto. Mar, una perrita curiosa y llena de energía, intentó subirse a la cama y sufrió una caída que le fracturó las dos patitas traseras. La preocupación de su familia fue inmediata: visitas a veterinarios, urgencias, un ortopeda, radiografías y otros exámenes confirmaron que necesitaba cirugía.

    Mientras buscaban soluciones y se dieron cuenta de los altos costos del tratamiento, se encontraron con algo que nunca habían considerado: existen seguros para mascotas. “Fue una sorpresa descubrir que hay pólizas que pueden ayudar a cubrir gastos veterinarios y proteger a los animales en caso de accidentes o enfermedades graves”, comenta su dueña.

    Historias como la de Mar reflejan una realidad cada vez más común en Panamá. Aunque este mercado todavía es pequeño, varias aseguradoras y bancos ya ofrecen productos especializados.

    by Infografías La Prensa

    Una consulta veterinaria puede costar entre $15 y $40 dólares, mientras que cirugías complejas, como fracturas, pueden superar los $400 dólares.

    Algunas agencias de seguro, cuentan con planes que cubren accidentes, hospitalización, consultas veterinarias e incluso asistencia legal en caso de que la mascota cause daños a terceros.

    Estas pólizas suelen cubrir accidentes, enfermedades, urgencias veterinarias, robo o pérdida, muerte accidental, esterilización y responsabilidad civil. Para acceder a ellas, se requiere presentar el historial médico y esquema de vacunación de la mascota. En algunos casos, no aplican para animales usados en guardia o entrenamiento.

    Los requisitos para un seguro de mascotas son:

    ♦ La mascota debe tener entre 3 meses y 9 años al momento de contratar la póliza, y la cobertura puede renovarse mientras el animal esté vivo o hasta que el asegurado decida finalizar el contrato.

    ♦ El seguro está disponible para perros y gatos, y se requiere presentar el historial médico completo, incluyendo el esquema de vacunación actualizado.

    ♦ Es necesario declarar si la mascota ha sufrido enfermedades o accidentes previos y entregar una foto reciente del animal.

    Aunque no es común que las familias cuenten con seguros para sus mascotas, historias como la de Mar muestran la importancia de conocer estas opciones. Ante accidentes inesperados, como el que sufrió esta perrita, el seguro puede ser una herramienta valiosa y dar tranquilidad a sus dueños frente a gastos imprevistos.

    Itzaly Pérez Garita

    Creador de contendio multimedia

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