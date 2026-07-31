Samy y Sandra Sandoval reciben galardón por preservar la música típica panameña

En una noche que fusionó la identidad folclórica con el fervor popular, los hermanos Samy y Sandra Sandoval fueron condecorados con la distinción “Trayectoria Musical 2026”, en la gala inaugural de la XLVI Feria Nacional de Artesanías.
Los artistas pusieron a cantar y bailar al público, pero luego ellos fueron sorprendidos con el reconocimiento oficial, que fue entregado por la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, quien destacó los más de 30 años de carrera artística de los músicos tipiqueros y su rol en la preservación y modernización de la música típica panameña.
Un pergamino con sello de identidad nacional
La ministra procedió a la entrega del pergamino de honor que lleva su firma y que exalta el “invaluable aporte al arte, la cultura y la preservación de nuestras tradiciones” por parte de los Sandoval.
Herrera recalcó que tanto la música de los hermanos Sandoval como el trabajo de los artesanos en la feria, representan la máxima expresión de la creatividad y la identidad de los pueblos panameños.
El fenómeno del ‘Tour Rebeldía’
Este galardón estatal llega en la cumbre de la nueva propuesta escénica de los artistas. Con una ambiciosa producción que integra tecnología de vanguardia y éxitos de “rebeldía”, los Sandoval han sabido renovarse sin perder la esencia de su raíz musical.
Lo cierto es que la respuesta del público panameño ha sido masiva en su recorrido por las distintas regiones del país:
Gira actual: Vienen de registrar un lleno total en su tercera parada, celebrada en los terrenos de la Feria de La Chorrera.
Próximo destino: Con el reconocimiento nacional en mano, los artistas viajan este sábado a la provincia de Bocas del Toro. Protagonizarán la cuarta parada de la gira este sábado en KGUAMO, Changuinola.
Siguiente fecha: El recorrido continuará el próximo 15 de agosto en los estacionamientos del Town Center de Arraiján, espectáculo con el que esperan repetir el éxito de convocatoria, preservando una tradición musical con la que continúan conquistando generaciones.