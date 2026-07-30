San Miguelito: 56 años de una historia construida por sus comunidades

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El 30 de julio de 1970, mediante el Decreto de Gabinete No. 258, San Miguelito fue reconocido oficialmente como distrito.

San Miguelito cumple 56 años como distrito, pero su historia comenzó mucho antes de una fecha oficial. Nació entre calles trazadas por sus propios habitantes, viviendas levantadas con esfuerzo colectivo y comunidades que aprendieron a organizarse para construir, poco a poco, el lugar que hoy llaman hogar.

Lo que empezó como un pequeño poblado en la década de 1950 se convirtió con el paso del tiempo en uno de los territorios más representativos de Panamá: un distrito de cerros y colinas, de barrios que guardan historias y de generaciones que han dejado su huella en cada calle.

San Miguelito en la década de los 60. Panamá Foto: Suministrada por la Alcaldía

El 30 de julio de 1970, mediante el Decreto de Gabinete No. 258, San Miguelito fue reconocido oficialmente como distrito.

Para Gabriela Rogers, jefa de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de San Miguelito, esa historia de esfuerzo colectivo sigue definiendo al distrito.

“San Miguelito tiene un origen de autoconstrucción. Fueron las mismas comunidades las que construyeron sus viviendas, sus servicios y sus carreteras para que San Miguelito sea lo que es hoy”, explicó.

Habitantes construyendo sus viviendas en un joven San Miguelito. Foto: Suministrada por la Alcaldía

En esa memoria colectiva también ocupa un lugar especial la Iglesia Cristo Redentor, que durante años fue punto de encuentro para la organización vecinal y religiosa, un espacio donde los habitantes comenzaron a unir esfuerzos para construir las bases del distrito.

“Fue un trabajo en conjunto entre la Iglesia, las comunidades y el Estado lo que logró que San Miguelito sea lo que es hoy”, señaló Rogers.

Parroquia Cristo Redentor. Foto: Suministrada por la Alcaldía

Un distrito de más de 280 mil habitantes

Actualmente, San Miguelito cuenta con una población aproximada de 280,777 habitantes distribuidos en nueve corregimientos. El más poblado es José Domingo Espinar, con 44,448 habitantes, seguido por Belisario Porras, con 44,129, y Rufina Alfaro, con 41,265.

El reto de ordenar un distrito

Cinco décadas después de su creación, uno de los principales desafíos de San Miguelito es planificar un territorio que creció de manera espontánea. Desde la Alcaldía se desarrolla un Plan de Ordenamiento Territorial que busca recoger las necesidades de sus comunidades y definir una visión de futuro.

Rogers explicó que entre las principales demandas de los residentes están contar con servicios básicos completos, más espacios públicos, centros comunitarios y equipamientos urbanos como guarderías y áreas recreativas.

“Lo que quiere la comunidad de San Miguelito es que tenga todos sus recursos básicos y todos sus servicios básicos cubiertos”, indicó.

Sin embargo, más allá de la planificación a largo plazo, San Miguelito todavía enfrenta desafíos que forman parte de la vida diaria de sus habitantes. La gestión de los desechos, el acceso constante al agua potable, la seguridad ciudadana y el mantenimiento de la infraestructura urbana continúan siendo algunas de las principales preocupaciones de las comunidades.

Vista de San Miguelito en 2026. Anel Asprilla

A esto se suman los retos de un territorio densamente poblado, con zonas que requieren mayor inversión en espacios públicos, sistemas de drenaje, calles y servicios que respondan al crecimiento que ha experimentado el distrito durante las últimas décadas.

Un distrito de cerros, historia y espacios icónicos

Para Rogers, una de las características que diferencia a San Miguelito es su geografía. Aunque está ubicado dentro del área urbana de la capital, sus cerros y colinas ofrecen vistas privilegiadas de la ciudad.

Entre los lugares identificados como representativos del distrito están el Lago de Los Andes, el Cerro La Cruz, la Iglesia Cristo Redentor y el monumento del Cristo, el Metro de Panamá y el Templo Bahá’í.

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Estos espacios forman parte del Plan de Ordenamiento Territorial con el objetivo de protegerlos y definir nuevos usos que permitan integrarlos a la vida comunitaria.

Tras 56 años de su creación, San Miguelito enfrenta el desafío de transformar un territorio construido desde el esfuerzo de sus propios habitantes en un distrito con mayor planificación, seguridad, servicios y espacios para sus comunidades.