Sech aparece tomado de la mano de una joven en el Rommel Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El intérprete de ‘Otro trago’ se dejó ver públicamente con una chica durante el partido de despedida de la selección de Panamá frente a República Dominicana.

El cantante panameño Carlos Isaías Morales Williams, más conocido como Sech, sorprendió a sus fanáticos al llegar acompañado de una joven pelinegra al estadio Rommel Fernández, escenario donde la selección de fútbol de Panamá se despidió de su afición en un encuentro contra República Dominicana antes de su participación en el Mundial 2026.

En el estadio de Juan Díaz, el artista fue visto tomado de la mano de la joven, de cabello largo y oscuro.

En las imágenes captadas se observa al artista vistiendo de forma deportiva y luciendo la camiseta negra con detalles dorados de la selección nacional de Panamá. A su lado, la joven viste de manera casual, con un top blanco, jeans y un bolso celeste, mientras ambos avanzan escoltados en medio de la expectativa del público.

Sech llegó agarrado de manos al Rommel Fernández.

Un corazón tranquilo tras superar el pasado

Esta aparición pública materializa las declaraciones que el propio Sech había ofrecido a medios internacionales. “Mi corazón está tranquilo. Yo tengo novia”, admitió en una entrevista para La Casa de Alofoke hace algunos meses.

En esa ocasión, el intérprete de éxitos mundiales como Priti y Novio no aclaró que su pareja no pertenece al mundo del entretenimiento ni es artista. “Uno está con la persona que uno quiera, no importa que cante o no cante; el amor no tiene que ver con la profesión”.

Posteriormente, en febrero, durante la alfombra roja de los Premios Lo Nuestro, al ser cuestionado sobre si prefería mantener su noviazgo alejado de la atención pública, respondió: “No, hermano. Nosotros estamos tranquilos. Ella está haciendo sus cosas, tiene cosas que hacer”.

‘Qué más pues’

Esta nueva etapa amorosa llega como un renacer para el panameño, quien en el programa Urban Latin Music VIP se sinceró sobre las dolorosas traiciones que sufrió en el pasado. Sech llegó a confesar públicamente que una expareja le fue infiel.

Explicó que llegaron a filtrarse fotos y videos de ella con otro hombre mientras aún mantenían una relación. El artista relató que atravesó momentos difíciles. Al salir a la calle o durante sus presentaciones, algunas personas le gritaban burlas como “venado” o “cornudo”, una experiencia amarga que terminó inspirando dos o tres de sus canciones más icónicas.

El cantante y compositor panameño Sech en entrevista con EFE en Madrid. EFE/Marcos Villaoslada

Tras soportar aquellas burlas iniciales, el artista canalizó esa experiencia negativa y transformó el dolor en un motor que lo llevó a encadenar más de 30 éxitos consecutivos en las listas globales.

Renovación física y musical

El noviazgo coincide con un proceso de transformación personal para el cantante. De acuerdo con declaraciones ofrecidas a EXA FM, Sech ha dedicado los últimos dos años a priorizar su salud física y espiritual.

A través de rigurosas rutinas de ejercicio y una alimentación más saludable, logró controlar las complicaciones de peso que venía experimentando, asegurando sentirse feliz de estar “con vida y con salud” y más conectado que nunca con su familia.

Con una audiencia que supera los 21.4 millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que equivale a casi cinco veces la población total de Panamá, el “Peluche” demuestra que avanza con éxito tanto en su carrera musical como en su vida amorosa, dejando atrás las heridas del pasado.