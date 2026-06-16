‘Shrek 5’ estrena tráiler con el regreso de la voz del actor mexicano Eugenio Derbez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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‘Shrek 5’ estrenó este martes su primer tráiler en español, en el que reveló la participación del actor mexicano Eugenio Derbez como la voz de Burro, un regreso muy esperado por los aficionados de la saga de DreamWorks y que el propio intérprete también confirmó en sus redes sociales.

En el avance publicado por Universal Pictures México se distingue por el acento y expresiones coloquiales mexicanas lideradas por Derbez y Dulce Guerrero, quien vuelve al Reino de Muy Muy Lejano para interpretar a Fiona en el largometraje que tendrá su estreno el 30 de julio de 2027.

Captura de pantalla del teaser de la película.

Aunque una de las principales polémicas en torno al regreso de la película animada es la ausencia de Alfonso Obregón como la voz de Shrek, ya que el tráiler en español mostró al personaje con un nuevo actor de doblaje, cuya identidad aún no ha sido confirmada.

La participación de Obregón en la película quedó en duda después de que, en enero de 2026, el actor de doblaje publicó un video en redes sociales en el que aseguró que no regresaría al proyecto si la productora no le otorgaba una compensación económica justa y su reconocimiento como director de doblaje de la cinta.

“Si la empresa que se va a hacer cargo de ‘Shrek 5’ no me habla y no nos sentamos a hablar de que me den mi crédito cuando empieza la película (...) y arreglarnos en cuanto a la lana (dinero) no la voy a hacer, no pasa nada”, sentenció en aquel momento en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.

En la industria del doblaje en México, Obregón es reconocido por haber dado voz a Shrek desde el estreno de la primera película en 2001, además de interpretar a personajes como Bugs Bunny y Kakashi Hatake en ‘Naruto’.

Sin embargo, la trayectoria del también docente de doblaje ha estado marcada por acusaciones de abuso sexual presentadas por algunas de sus alumnas, señalamientos que derivaron en su detención por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en 2024.

Hasta ahora, se desconoce si las acusaciones en su contra influyeron en la decisión de DreamWorks de prescindir de la voz de Obregón en este primer avance, así como si el actor podría incorporarse posteriormente al elenco de ‘Shrek 5’.