¿Sin plan para esta semana? Estas son las actividades que habrá en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La agenda cultural para la semana del 16 al 21 de agosto de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen obras teatrales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.

A continuación, se detallan las actividades organizadas:

Domingo 16 de agosto

- 10:00 a.m. – Pintando los detalles de nuestra ciudad. Auditorio del Museo de la Plaza Mayor.

- 10:00 a.m. – Huertos para la familia (Taller). Convento de los Jesuitas.

- 11:00 a.m. – Universos improbables (Recorrido). Museo de Arte Contemporáneo.

- 2:00 p.m. – Construyendo El Canal de Panamá (Recorrido Guiado). Museo del Canal, Casco Antiguo.

- 2:00 p.m. – Desfile de Bandas de la Rana Dorada. Recorrido inicia en local Melo.

- 5:30 p.m. – El Ojo interior: Taller de Imaginación Activa y Dibujo. Sala Garaje, vía Argentina.

- 7:00 p.m. – Gala Infantil (Módulo Aguadulce). Parroquia San Juan Bautista, Aguadulce. Entrada Libre.

- Jornada de Esterilización. La Siesta de Tocumen.

Lunes 17 de agosto

- 9:00 a.m. – Construyendo conexiones para la expresión corporal. Casa Comunal de Carrasquilla.

- 2:00 p.m. – Recital de la Cátedra de Trompeta. Facultad de Bellas Artes, salón F-112.

- 5:00 p.m. – Hijo de Tigre y Mula (Cine documental). Auditorio Carmen Cedeño, Ciudad de las Artes.

- 6:00 p.m. – Exposición Dialogada. Campus Harmodio Arias Madrid, F-112.





Martes 18 de agosto

- 8:00 a.m. – Hasta el 23 de agosto: Exhibiciones de la Red de Museos del Ministerio de Cultura.

- 2:00 p.m. – Vida Saludable y cultura en la biblioteca. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera.

- 5:00 p.m. – El Brujo (Cine documental). Auditorio Carmen Cedeño, Ciudad de las Artes.

- 6:00 p.m. – Método Curatorial. Centro Cultural España- Casa del Soldado.

Miércoles 19 de agosto

- 9:00 a.m. – Extinción (Exhibición Itinerante). Entrada Gratuita. Centro de Arte y Cultura de Colón.

- 2:00 p.m. – Círculo de lectura. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera.

- 2:00 p.m. – Hora del Cuento. Biblioteca Pública Carlos L. López, Las Tablas.

Jueves 20 de agosto

- 10:00 a.m. – Foro dedicado a la Pollera. Anfiteatro Áurea “Baby” Torrijos.

- 2:00 p.m. – Vida Saludable y cultura en la biblioteca. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera.

- 2:00 p.m. – Tarde de té literario. Biblioteca Pablo Sotillo. Villa Carmen, Capira.

- 5:00 p.m. – Conferencia Magistral de Folklore. Jornada Académica. Anfiteatro Áurea “Baby” Torrijos.

- 5:30 p.m. – Hasta el 6 de septiembre: Narrativas visuales (Muestra colectiva). Past Art Center, San Francisco.

- Hasta el 25 de agosto: ÉCRITURES. Alianza Francesa de Panamá. Entrada libre.

Viernes 21 de agosto

- 10:00 a.m. – Hasta el 23 de agosto: Mercadito del Casco. Plaza de la Independencia.

- 10:00 a.m. – Curso de Huertos Caseros. Parque Omar, Casa Club, Salón Cerro Marta.

- 2:00 p.m. – Taller de Guitarra. Biblioteca Publica Omar Torrijos Herrera.

- 7:00 p.m. – Gala de Antaño dedicada a Elisa de Céspedes y Petita Escobar. Teatro Multifuncional Áurea Baby Torrijos.

- 8:30 p.m. – Show de Improvisación teatral. El Sótano.

- Hasta el 23 de agosto: Festival Internacional del Folklore Boquete 2026. Gimnasio Los Naranjos y el Parque Domingo Médica, distrito de Boquete.