¿Sin plan para esta semana? Estas son las actividades que habrá en Panamá

La agenda cultural para la semana del 16 al 21 de agosto de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen obras teatrales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.
A continuación, se detallan las actividades organizadas:
Domingo 16 de agosto
- 10:00 a.m. – Pintando los detalles de nuestra ciudad. Auditorio del Museo de la Plaza Mayor.
- 10:00 a.m. – Huertos para la familia (Taller). Convento de los Jesuitas.
- 11:00 a.m. – Universos improbables (Recorrido). Museo de Arte Contemporáneo.
- 2:00 p.m. – Construyendo El Canal de Panamá (Recorrido Guiado). Museo del Canal, Casco Antiguo.
- 2:00 p.m. – Desfile de Bandas de la Rana Dorada. Recorrido inicia en local Melo.
- 5:30 p.m. – El Ojo interior: Taller de Imaginación Activa y Dibujo. Sala Garaje, vía Argentina.
- 7:00 p.m. – Gala Infantil (Módulo Aguadulce). Parroquia San Juan Bautista, Aguadulce. Entrada Libre.
- Jornada de Esterilización. La Siesta de Tocumen.
Lunes 17 de agosto
- 9:00 a.m. – Construyendo conexiones para la expresión corporal. Casa Comunal de Carrasquilla.
- 2:00 p.m. – Recital de la Cátedra de Trompeta. Facultad de Bellas Artes, salón F-112.
- 5:00 p.m. – Hijo de Tigre y Mula (Cine documental). Auditorio Carmen Cedeño, Ciudad de las Artes.
- 6:00 p.m. – Exposición Dialogada. Campus Harmodio Arias Madrid, F-112.
Martes 18 de agosto
- 8:00 a.m. – Hasta el 23 de agosto: Exhibiciones de la Red de Museos del Ministerio de Cultura.
- 2:00 p.m. – Vida Saludable y cultura en la biblioteca. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera.
- 5:00 p.m. – El Brujo (Cine documental). Auditorio Carmen Cedeño, Ciudad de las Artes.
- 6:00 p.m. – Método Curatorial. Centro Cultural España- Casa del Soldado.
Miércoles 19 de agosto
- 9:00 a.m. – Extinción (Exhibición Itinerante). Entrada Gratuita. Centro de Arte y Cultura de Colón.
- 2:00 p.m. – Círculo de lectura. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera.
- 2:00 p.m. – Hora del Cuento. Biblioteca Pública Carlos L. López, Las Tablas.
Jueves 20 de agosto
- 10:00 a.m. – Foro dedicado a la Pollera. Anfiteatro Áurea “Baby” Torrijos.
- 2:00 p.m. – Vida Saludable y cultura en la biblioteca. Biblioteca Pública Omar Torrijos Herrera.
- 2:00 p.m. – Tarde de té literario. Biblioteca Pablo Sotillo. Villa Carmen, Capira.
- 5:00 p.m. – Conferencia Magistral de Folklore. Jornada Académica. Anfiteatro Áurea “Baby” Torrijos.
- 5:30 p.m. – Hasta el 6 de septiembre: Narrativas visuales (Muestra colectiva). Past Art Center, San Francisco.
- Hasta el 25 de agosto: ÉCRITURES. Alianza Francesa de Panamá. Entrada libre.
Viernes 21 de agosto
- 10:00 a.m. – Hasta el 23 de agosto: Mercadito del Casco. Plaza de la Independencia.
- 10:00 a.m. – Curso de Huertos Caseros. Parque Omar, Casa Club, Salón Cerro Marta.
- 2:00 p.m. – Taller de Guitarra. Biblioteca Publica Omar Torrijos Herrera.
- 7:00 p.m. – Gala de Antaño dedicada a Elisa de Céspedes y Petita Escobar. Teatro Multifuncional Áurea Baby Torrijos.
- 8:30 p.m. – Show de Improvisación teatral. El Sótano.
- Hasta el 23 de agosto: Festival Internacional del Folklore Boquete 2026. Gimnasio Los Naranjos y el Parque Domingo Médica, distrito de Boquete.