Panamá, 05 de junio del 2026
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    ¿Sin planes? Estas son las actividades imperdibles de la semana en Panamá

    Yasser Yánez García
    ¿Sin planes? Estas son las actividades imperdibles de la semana en Panamá
    Imagen ilustrativa. Archivo

    La agenda cultural para la semana del 5 al 12 de junio de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen festivales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.

    A continuación, se detallan las actividades organizadas:

    Viernes 5 de junio

    • 9:30 a.m.: Foro Violencia de Género contra las Mujeres Afrodescendientes, en el Ministerio de la Mujer (Vía España).

    • 10:00 a.m.: Taller de lectura “Cuéntame un cuento”, en la Biblioteca Pablo Sotillo de Capira.

    • 4:00 p.m.: Conversatorio Frontis y Vestíbulo de la escuela Normal, en el Museo Regional de Veraguas.

    • 6:00 p.m.: Tertulia El Mito de la Caverna, en el Edificio Le Blue (Piso 3).

    • 7:00 p.m.: Concierto de Clausura del IV Festival Coral Infantil y Juvenil, en Soka Gakkai de Panamá.

    • 7:30 p.m.: Obra de teatro “Mi Marido es Therian”, en el Teatro Aba.

    • 8:00 p.m.: Obra de teatro “El Golazo de mi Mujer”, en el Teatro Estrellas.

    • Inicio del Festival Mendoceño en La Chorrera (hasta el 7 de junio).

    Sábado 6 de junio

    • 8:00 a.m.: Taller: Club de las Nuevas Rimas, en Ciudad del Saber (Salón 107).

    • 10:00 a.m.: Taller Lúcido: Pajugá en Comunidad, en Ciudad del Saber; Pinta tu Totebag en la Casa del Soldado.

    • 11:00 a.m.: Hora del Cuento, en la Biblioteca de San Miguelito.

    • 11:30 a.m.: Clases de Inglés, en la Biblioteca de Arraiján.

    • 12:00 m.d.: Corpus Christi en Guayabalito, Colón.

    • 2:00 p.m.: Concierto de Cornos, en el Biomuseo.

    • 3:00 p.m. y 5:00 p.m.: Obra “Aladino y la Lámpara Maravillosa”, en el Teatro Pacific.

    • 4:00 p.m.: Concierto “Mil Corazones, Una Misión” (Colegio La Salle) y Cine en la Biblioteca (Monagrillo).

    • 8:00 p.m.: Tropicalia: Salsa y Caribe, en el Teatro Nacional.

    Domingo 7 de junio

    • 6:00 a.m.: Olympic Day Panamá, en la Cinta Costera 3.

    • 8:00 a.m.: Clases de yoga (Panamá Respira) y Aquaerobics para adultos mayores en Ciudad del Saber; además de Gira de Observación de Aves en el Biomuseo.

    • 11:00 a.m. y 1:00 p.m.: Obra de teatro “La Sirenita”, en el Teatro ABA.

    • 2:00 p.m.: Taller de Esculturas Orgánicas, en el Museo de la Mola.

    • 2:30 p.m. y 4:30 p.m.: Obra “Aladino”, en el Teatro Pacific.

    • 5:00 p.m.: Procesión Corpus Christi, en la Iglesia Santa Ana.

    Lunes 8 de junio

    • 7:00 a.m.: Exhibición “El legado Afroantillano en la construcción del Canal”, en el Edificio de la Administración del Canal.

    • Todo el día: Celebraciones del Corpus Christi, en La Villa de Los Santos.

    Martes 9 de junio

    • 10:30 a.m.: Clases de Danza Folclórica, en la Casa Comunal de Carrasquilla.

    • 2:00 p.m.: Clases de Fútbol en Boca La Caja y Vida Saludable en la Biblioteca de San Miguelito.

    • 4:00 p.m.: Convocatoria ¡Vístete de Rojo! en la Ciudad de Las Artes y Tutorías IBERESCENA en la Casa del Soldado.

    • 6:45 p.m.: Ópera Cavalleria Rusticana, en el Teatro Balboa.

    • 10:30 p.m.: Presentación IBERESCENA, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.

    Miércoles 10 de junio

    • 9:00 a.m.: Taller de inducción IBERESCENA, en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO).

    • 11:00 a.m.: Foro IBERESCENA, en el CACCO de Colón.

    • 3:00 p.m.: Círculo de Lectura, en la Biblioteca de Natá.

    • 4:00 p.m.: Té Literario, en la Biblioteca de Las Tablas.

    • 7:30 p.m.: Rumos Ensemble Tocando Portugal, en el Teatro Nacional.

    • 8:00 p.m.: Concierto “Raíces de Jazz en el Istmo”, en The Club (Casco Antiguo).

    Jueves 11 de junio

    • 10:00 a.m.: Taller de Manualidades, en la Casa Comunal de Carrasquilla.

    • 1:00 p.m.: Evento “Mujeres + IA = El Futuro te Pertenece”, en Panamá Pacífico.

    • 3:00 p.m.: Vida Saludable y Cultura, en la Biblioteca de San Miguelito.

    • 5:30 p.m.: Octava de Corpus Christi, en La Villa de Los Santos.

    • 6:00 p.m.: Presentación IBERESCENA, en el Colegio José Daniel Crespo (Chitré).

    Viernes 12 de junio

    • 9:00 a.m.: Hora del Cuento, en la Biblioteca de Pocrí.

    • 2:00 p.m.: Clases de Gimnasia, en la Casa Comunal de Carrasquilla.

    • 4:00 p.m.: Presentación IBERESCENA, en el Centro de Arte y Cultura de David, Chiriquí.

    • 5:30 p.m.: Exposición “Musa: Perspectivas Femeninas”, en el Museo de Arte Contemporáneo.

    Yasser Yánez García

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