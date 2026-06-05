¿Sin planes? Estas son las actividades imperdibles de la semana en Panamá

La agenda cultural para la semana del 5 al 12 de junio de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen festivales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.
A continuación, se detallan las actividades organizadas:
Viernes 5 de junio
9:30 a.m.: Foro Violencia de Género contra las Mujeres Afrodescendientes, en el Ministerio de la Mujer (Vía España).
10:00 a.m.: Taller de lectura “Cuéntame un cuento”, en la Biblioteca Pablo Sotillo de Capira.
4:00 p.m.: Conversatorio Frontis y Vestíbulo de la escuela Normal, en el Museo Regional de Veraguas.
6:00 p.m.: Tertulia El Mito de la Caverna, en el Edificio Le Blue (Piso 3).
7:00 p.m.: Concierto de Clausura del IV Festival Coral Infantil y Juvenil, en Soka Gakkai de Panamá.
7:30 p.m.: Obra de teatro “Mi Marido es Therian”, en el Teatro Aba.
8:00 p.m.: Obra de teatro “El Golazo de mi Mujer”, en el Teatro Estrellas.
Inicio del Festival Mendoceño en La Chorrera (hasta el 7 de junio).
Sábado 6 de junio
8:00 a.m.: Taller: Club de las Nuevas Rimas, en Ciudad del Saber (Salón 107).
10:00 a.m.: Taller Lúcido: Pajugá en Comunidad, en Ciudad del Saber; Pinta tu Totebag en la Casa del Soldado.
11:00 a.m.: Hora del Cuento, en la Biblioteca de San Miguelito.
11:30 a.m.: Clases de Inglés, en la Biblioteca de Arraiján.
12:00 m.d.: Corpus Christi en Guayabalito, Colón.
2:00 p.m.: Concierto de Cornos, en el Biomuseo.
3:00 p.m. y 5:00 p.m.: Obra “Aladino y la Lámpara Maravillosa”, en el Teatro Pacific.
4:00 p.m.: Concierto “Mil Corazones, Una Misión” (Colegio La Salle) y Cine en la Biblioteca (Monagrillo).
8:00 p.m.: Tropicalia: Salsa y Caribe, en el Teatro Nacional.
Domingo 7 de junio
6:00 a.m.: Olympic Day Panamá, en la Cinta Costera 3.
8:00 a.m.: Clases de yoga (Panamá Respira) y Aquaerobics para adultos mayores en Ciudad del Saber; además de Gira de Observación de Aves en el Biomuseo.
11:00 a.m. y 1:00 p.m.: Obra de teatro “La Sirenita”, en el Teatro ABA.
2:00 p.m.: Taller de Esculturas Orgánicas, en el Museo de la Mola.
2:30 p.m. y 4:30 p.m.: Obra “Aladino”, en el Teatro Pacific.
5:00 p.m.: Procesión Corpus Christi, en la Iglesia Santa Ana.
Lunes 8 de junio
7:00 a.m.: Exhibición “El legado Afroantillano en la construcción del Canal”, en el Edificio de la Administración del Canal.
Todo el día: Celebraciones del Corpus Christi, en La Villa de Los Santos.
Martes 9 de junio
10:30 a.m.: Clases de Danza Folclórica, en la Casa Comunal de Carrasquilla.
2:00 p.m.: Clases de Fútbol en Boca La Caja y Vida Saludable en la Biblioteca de San Miguelito.
4:00 p.m.: Convocatoria ¡Vístete de Rojo! en la Ciudad de Las Artes y Tutorías IBERESCENA en la Casa del Soldado.
6:45 p.m.: Ópera Cavalleria Rusticana, en el Teatro Balboa.
10:30 p.m.: Presentación IBERESCENA, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.
Miércoles 10 de junio
9:00 a.m.: Taller de inducción IBERESCENA, en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO).
11:00 a.m.: Foro IBERESCENA, en el CACCO de Colón.
3:00 p.m.: Círculo de Lectura, en la Biblioteca de Natá.
4:00 p.m.: Té Literario, en la Biblioteca de Las Tablas.
7:30 p.m.: Rumos Ensemble Tocando Portugal, en el Teatro Nacional.
8:00 p.m.: Concierto “Raíces de Jazz en el Istmo”, en The Club (Casco Antiguo).
Jueves 11 de junio
10:00 a.m.: Taller de Manualidades, en la Casa Comunal de Carrasquilla.
1:00 p.m.: Evento “Mujeres + IA = El Futuro te Pertenece”, en Panamá Pacífico.
3:00 p.m.: Vida Saludable y Cultura, en la Biblioteca de San Miguelito.
5:30 p.m.: Octava de Corpus Christi, en La Villa de Los Santos.
6:00 p.m.: Presentación IBERESCENA, en el Colegio José Daniel Crespo (Chitré).
Viernes 12 de junio
9:00 a.m.: Hora del Cuento, en la Biblioteca de Pocrí.
2:00 p.m.: Clases de Gimnasia, en la Casa Comunal de Carrasquilla.
4:00 p.m.: Presentación IBERESCENA, en el Centro de Arte y Cultura de David, Chiriquí.
5:30 p.m.: Exposición “Musa: Perspectivas Femeninas”, en el Museo de Arte Contemporáneo.