¿Sin planes? Estas son las actividades imperdibles de la semana en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La agenda cultural para la semana del 5 al 12 de junio de 2026 ofrece una amplia variedad de actividades que incluyen festivales, exposiciones, talleres y eventos deportivos.

A continuación, se detallan las actividades organizadas:

Viernes 5 de junio

9:30 a.m.: Foro Violencia de Género contra las Mujeres Afrodescendientes , en el Ministerio de la Mujer (Vía España).

10:00 a.m.: Taller de lectura “Cuéntame un cuento” , en la Biblioteca Pablo Sotillo de Capira.

4:00 p.m.: Conversatorio Frontis y Vestíbulo de la escuela Normal , en el Museo Regional de Veraguas.

6:00 p.m.: Tertulia El Mito de la Caverna , en el Edificio Le Blue (Piso 3).

7:00 p.m.: Concierto de Clausura del IV Festival Coral Infantil y Juvenil , en Soka Gakkai de Panamá.

7:30 p.m.: Obra de teatro “Mi Marido es Therian” , en el Teatro Aba.

8:00 p.m.: Obra de teatro “El Golazo de mi Mujer” , en el Teatro Estrellas.

Inicio del Festival Mendoceño en La Chorrera (hasta el 7 de junio).

Sábado 6 de junio

8:00 a.m.: Taller: Club de las Nuevas Rimas , en Ciudad del Saber (Salón 107).

10:00 a.m.: Taller Lúcido: Pajugá en Comunidad , en Ciudad del Saber; Pinta tu Totebag en la Casa del Soldado.

11:00 a.m.: Hora del Cuento , en la Biblioteca de San Miguelito.

11:30 a.m.: Clases de Inglés , en la Biblioteca de Arraiján.

12:00 m.d.: Corpus Christi en Guayabalito, Colón.

2:00 p.m.: Concierto de Cornos , en el Biomuseo.

3:00 p.m. y 5:00 p.m.: Obra “Aladino y la Lámpara Maravillosa” , en el Teatro Pacific.

4:00 p.m.: Concierto “Mil Corazones, Una Misión” (Colegio La Salle) y Cine en la Biblioteca (Monagrillo).

8:00 p.m.: Tropicalia: Salsa y Caribe, en el Teatro Nacional.

Domingo 7 de junio

6:00 a.m.: Olympic Day Panamá , en la Cinta Costera 3.

8:00 a.m.: Clases de yoga (Panamá Respira) y Aquaerobics para adultos mayores en Ciudad del Saber; además de Gira de Observación de Aves en el Biomuseo.

11:00 a.m. y 1:00 p.m.: Obra de teatro “La Sirenita” , en el Teatro ABA.

2:00 p.m.: Taller de Esculturas Orgánicas , en el Museo de la Mola.

2:30 p.m. y 4:30 p.m.: Obra “Aladino” , en el Teatro Pacific.

5:00 p.m.: Procesión Corpus Christi, en la Iglesia Santa Ana.

Lunes 8 de junio

7:00 a.m.: Exhibición “El legado Afroantillano en la construcción del Canal” , en el Edificio de la Administración del Canal.

Todo el día: Celebraciones del Corpus Christi, en La Villa de Los Santos.

Martes 9 de junio

10:30 a.m.: Clases de Danza Folclórica , en la Casa Comunal de Carrasquilla.

2:00 p.m.: Clases de Fútbol en Boca La Caja y Vida Saludable en la Biblioteca de San Miguelito.

4:00 p.m.: Convocatoria ¡Vístete de Rojo! en la Ciudad de Las Artes y Tutorías IBERESCENA en la Casa del Soldado.

6:45 p.m.: Ópera Cavalleria Rusticana , en el Teatro Balboa.

10:30 p.m.: Presentación IBERESCENA, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.

Miércoles 10 de junio

9:00 a.m.: Taller de inducción IBERESCENA , en el Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO).

11:00 a.m.: Foro IBERESCENA , en el CACCO de Colón.

3:00 p.m.: Círculo de Lectura , en la Biblioteca de Natá.

4:00 p.m.: Té Literario , en la Biblioteca de Las Tablas.

7:30 p.m.: Rumos Ensemble Tocando Portugal , en el Teatro Nacional.

8:00 p.m.: Concierto “Raíces de Jazz en el Istmo”, en The Club (Casco Antiguo).

Jueves 11 de junio

10:00 a.m.: Taller de Manualidades , en la Casa Comunal de Carrasquilla.

1:00 p.m.: Evento “Mujeres + IA = El Futuro te Pertenece” , en Panamá Pacífico.

3:00 p.m.: Vida Saludable y Cultura , en la Biblioteca de San Miguelito.

5:30 p.m.: Octava de Corpus Christi , en La Villa de Los Santos.

6:00 p.m.: Presentación IBERESCENA, en el Colegio José Daniel Crespo (Chitré).

Viernes 12 de junio