Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías

Sombreros pintados, cutarras, tambores, artículos religiosos y una amplia variedad de piezas elaboradas a mano forman parte de la oferta de la XLVI Feria Nacional de Artesanías, que permanecerá abierta hasta el próximo 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa.
Bajo el lema “Saberes Ancestrales”, la feria reúne este año a un récord de 677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país, quienes exhiben el talento, la creatividad y las técnicas tradicionales que han pasado de generación en generación.
Además de la exposición y venta de artesanías, los visitantes pueden disfrutar de presentaciones folclóricas, gastronomía típica, talleres, exhibiciones y una programación que incluye concursos de artesanía e indumentaria tradicional, reconocimientos a exponentes del folclore panameño y espectáculos musicales.
La ministra de Cultura, Maruja Herrera, ha destacado que este encuentro representa una celebración de la cultura, las raíces y la identidad nacional, al reunir en un mismo espacio la diversidad de expresiones artesanales que caracterizan a Panamá.
La entrada tiene un costo de 3 dólares para adultos y 1.50 dólares para jubilados. Los niños menores de 12 años y los estudiantes que asistan con uniforme escolar pueden ingresar gratuitamente.
Galería | Así se vive la Feria Nacional de Artesanías