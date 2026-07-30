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    FERIA EN ATLAPA

    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías

    La XLVI Feria Nacional de Artesanías reúne piezas elaboradas por 677 artesanos de todo el país y ofrece una muestra de la riqueza cultural y las tradiciones panameñas.

    Getzalette Reyes
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    La riqueza artesanal de Panamá se exhibe en la Feria Nacional de Artesanías. LP Elysée Fernández

    Sombreros pintados, cutarras, tambores, artículos religiosos y una amplia variedad de piezas elaboradas a mano forman parte de la oferta de la XLVI Feria Nacional de Artesanías, que permanecerá abierta hasta el próximo 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa.

    +info

    Feria Nacional de Artesanías 2026: conozca la programación del 29 de julio al 2 de agosto

    Bajo el lema “Saberes Ancestrales”, la feria reúne este año a un récord de 677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país, quienes exhiben el talento, la creatividad y las técnicas tradicionales que han pasado de generación en generación.

    Además de la exposición y venta de artesanías, los visitantes pueden disfrutar de presentaciones folclóricas, gastronomía típica, talleres, exhibiciones y una programación que incluye concursos de artesanía e indumentaria tradicional, reconocimientos a exponentes del folclore panameño y espectáculos musicales.

    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    La XLVI Feria Nacional de Artesanías se celebra en el Centro de Convenciones Atlapa. LP Elysée Fernández

    La ministra de Cultura, Maruja Herrera, ha destacado que este encuentro representa una celebración de la cultura, las raíces y la identidad nacional, al reunir en un mismo espacio la diversidad de expresiones artesanales que caracterizan a Panamá.

    La entrada tiene un costo de 3 dólares para adultos y 1.50 dólares para jubilados. Los niños menores de 12 años y los estudiantes que asistan con uniforme escolar pueden ingresar gratuitamente.

    Galería | Así se vive la Feria Nacional de Artesanías

    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    La Feria Nacional de Artesanías continúa hasta el 2 de agosto con sombreros, cutarras, tambores, gastronomía y piezas elaboradas por 677 artesanos de todo Panamá. LP Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    La XLVI Feria Nacional de Artesanías reúne a 677 artesanos de todo el país. Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    La edición de este año lleva el lema “Saberes Ancestrales”. LP Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    La programación de la feria combina concursos de artesanía e indumentaria tradicional, además de varias actividades culturales. Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    Sombreros pintados, cutarras, tambores, son algunos de los artículos que puede encontrar en la feria. LP Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país participan del evento ferial. LP Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    Una gran variedad de sombreros, cutarras y tambores pueden ser apreciados en el evento ferial. LP Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    La Feria Nacional de Artesanías continúa hasta el 2 de agosto en Atlapa. LP Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    Alguna de las piezas elaboradas por artesanos de todo Panamá. LP Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    La XLVI Feria Nacional de Artesanías se llevará a cabo hasta el 2 de agosto en el centro de convenciones Atlapa. LP Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    La feria reúne este año a un récord de 677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país. LP Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    La XLVI Feria Nacional de Artesanías reúne a 677 artesanos de todo el país. LP Elysée Fernández
    Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías
    677 artesanos de todo el país participan en la feria que se realiza en Atlapa. LP Elysée Fernández

    Getzalette Reyes

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