Sombreros, cutarras y mucho más: un recorrido por la Feria Nacional de Artesanías

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La XLVI Feria Nacional de Artesanías reúne piezas elaboradas por 677 artesanos de todo el país y ofrece una muestra de la riqueza cultural y las tradiciones panameñas.

Sombreros pintados, cutarras, tambores, artículos religiosos y una amplia variedad de piezas elaboradas a mano forman parte de la oferta de la XLVI Feria Nacional de Artesanías, que permanecerá abierta hasta el próximo 2 de agosto en el Centro de Convenciones Atlapa.

Bajo el lema “Saberes Ancestrales”, la feria reúne este año a un récord de 677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país, quienes exhiben el talento, la creatividad y las técnicas tradicionales que han pasado de generación en generación.

Además de la exposición y venta de artesanías, los visitantes pueden disfrutar de presentaciones folclóricas, gastronomía típica, talleres, exhibiciones y una programación que incluye concursos de artesanía e indumentaria tradicional, reconocimientos a exponentes del folclore panameño y espectáculos musicales.

La XLVI Feria Nacional de Artesanías se celebra en el Centro de Convenciones Atlapa. LP Elysée Fernández

La ministra de Cultura, Maruja Herrera, ha destacado que este encuentro representa una celebración de la cultura, las raíces y la identidad nacional, al reunir en un mismo espacio la diversidad de expresiones artesanales que caracterizan a Panamá.

La entrada tiene un costo de 3 dólares para adultos y 1.50 dólares para jubilados. Los niños menores de 12 años y los estudiantes que asistan con uniforme escolar pueden ingresar gratuitamente.

Galería | Así se vive la Feria Nacional de Artesanías

La Feria Nacional de Artesanías continúa hasta el 2 de agosto con sombreros, cutarras, tambores, gastronomía y piezas elaboradas por 677 artesanos de todo Panamá. LP Elysée Fernández

La XLVI Feria Nacional de Artesanías reúne a 677 artesanos de todo el país. Elysée Fernández

La edición de este año lleva el lema “Saberes Ancestrales”. LP Elysée Fernández

La programación de la feria combina concursos de artesanía e indumentaria tradicional, además de varias actividades culturales. Elysée Fernández

Sombreros pintados, cutarras, tambores, son algunos de los artículos que puede encontrar en la feria. LP Elysée Fernández

677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país participan del evento ferial. LP Elysée Fernández

Una gran variedad de sombreros, cutarras y tambores pueden ser apreciados en el evento ferial. LP Elysée Fernández

La Feria Nacional de Artesanías continúa hasta el 2 de agosto en Atlapa. LP Elysée Fernández

Alguna de las piezas elaboradas por artesanos de todo Panamá. LP Elysée Fernández

La XLVI Feria Nacional de Artesanías se llevará a cabo hasta el 2 de agosto en el centro de convenciones Atlapa. LP Elysée Fernández

La feria reúne este año a un récord de 677 artesanos provenientes de todas las provincias y comarcas del país. LP Elysée Fernández

La XLVI Feria Nacional de Artesanías reúne a 677 artesanos de todo el país. LP Elysée Fernández