Steamship Row: la histórica vitrina naviera de Panamá

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Navieras, arquitectura canalera y comercio internacional convergieron durante décadas en uno de los espacios más cosmopolitas de Panamá.

Hoy, la Steamship Row de Cristóbal pasa bastante desapercibida para el peatón, a menos que tenga que realizar alguna diligencia en las oficinas del sector. Inclusive, aun así, es posible que ya no la conozcan con ese nombre. Ya no es un lugar de paseo, aunque llegó a serlo. Tampoco resulta evidente que, durante buena parte del siglo XX, este frente marítimo fue uno de los espacios más cosmopolitas de Panamá y uno de los lugares donde mejor podía apreciarse la importancia global del Canal.

Sin embargo, detrás de las fachadas de sus edificios todavía sobrevive la historia de un conjunto urbano excepcional: un sector donde convivieron algunas de las principales navieras del mundo, donde se conectaban rutas marítimas de cuatro continentes y donde se materializó una de las expresiones más ambiciosas de la arquitectura y el urbanismo de la antigua Zona del Canal.

El nacimiento del barrio naviero

Durante los primeros años de la construcción estadounidense del Canal, entre 1904 y 1909, las autoridades reutilizaron varias edificaciones heredadas de la etapa francesa. Pero conforme avanzaban las obras del nuevo puerto de Cristóbal, comenzó a surgir la necesidad de crear un distrito especializado para las compañías navieras que aprovecharían la nueva ruta interoceánica.

Fue así como, a partir de 1911, comenzaron a establecerse en el sector las primeras empresas marítimas, dando origen a lo que pronto sería conocido como la Steamship Row.

Los primeros edificios permanentes fueron ocupados por algunas de las compañías más importantes del transporte marítimo internacional. Entre ellas se encontraban la Hamburg-America Line (1103), la United Fruit Company (1101), la French Line (1100) y la Italia Società di Navigazione o Italian Line (1102). Desde estas oficinas se coordinaban operaciones que conectaban a Panamá con puertos tan distantes como Hamburgo, Liverpool, Marsella, Génova, Nueva York, Valparaíso y Callao.

A estas empresas se sumarían posteriormente otras firmas de gran relevancia internacional, entre ellas la Pacific Steam Navigation Company, la Royal Netherlands Steamship Company, la Grace Line, la C. Fernie & Company y diversas agencias marítimas vinculadas al comercio global.

La arquitectura de una nueva era

El crecimiento del Canal coincidió con una transformación importante en la manera de concebir las ciudades terminales de la Zona del Canal.

En 1913, la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos recomendó que las nuevas edificaciones del Canal siguieran una línea arquitectónica inspirada en el clasicismo norteamericano, adaptada a las condiciones tropicales del istmo. Paralelamente, el diseño urbano y paisajístico debía responder a los principios del City Beautiful Movement, corriente que promovía ciudades ordenadas, monumentales y rodeadas de áreas verdes.

Hermosa estampa urbana, que nos muestra la línea arquitectónica tropicalizada y paisajismo de la Steamship Row, expresión tangible de lo que fue el City Beautiful Movement (Fuente: Biblioteca Digital del Caribe, University of Florida).

La Steamship Row terminó convirtiéndose en una expresión tangible de esas ideas.

La consolidación definitiva del conjunto llegó entre 1928 y 1930. En esos años se construyó el nuevo Administration Building (1105), diseñado por el arquitecto Meade Bolton para reemplazar el antiguo edificio administrativo de madera, y se levantó el edificio de Grace Airways (1106), asociado a Panagra, una de las compañías pioneras de la aviación comercial latinoamericana.

Y llegó la guerra

Durante la Segunda Guerra Mundial, algunos inmuebles fueron adaptados para funciones militares. Se sabe, por ejemplo, que el edificio de la French Line fue utilizado como centro de comunicaciones de la Marina de Estados Unidos. Finalizado el conflicto, el puerto recuperó rápidamente su actividad comercial y hacia finales de la década de 1940 varias de las grandes navieras internacionales habían retomado operaciones en Cristóbal.

Las transformaciones de mediados del siglo XX

La fisonomía general del sector permaneció relativamente estable hasta finales de la década de 1950. Fue entonces cuando la incorporación masiva del aire acondicionado y la modernización de las instalaciones sanitarias provocaron modificaciones significativas en muchos edificios de la Zona del Canal. Para alojar nuevos equipos y sistemas se cerraron galerías abiertas, se redujeron ventanales y se alteraron elementos arquitectónicos que habían sido concebidos para favorecer la ventilación natural.

Diversos investigadores consideran que estas reformas marcaron el inicio de una transformación progresiva de la arquitectura canalera original, cuyos efectos todavía son visibles en numerosos edificios del sector.

Estado actual de la Steamship Row

Más de un siglo después del establecimiento de las primeras navieras, gran parte de la Steamship Row continúa en pie. Dos mapas comparativos elaborados para esta investigación permiten visualizar la evolución del conjunto entre la década de 1930 y la actualidad.

El primero reconstruye la configuración del sector durante su periodo de máxima consolidación. El segundo identifica los usos actuales de los edificios históricos y evalúa su estado de conservación.

Mapa de la década de 1930, que ilustra la configuración del sector durante su periodo de máxima consolidación (Elaborado con IA).

El análisis revela una situación heterogénea. Algunos inmuebles conservan buena parte de sus características arquitectónicas originales y permanecen activos. Otros han experimentado modificaciones importantes derivadas de cambios de uso ocurridos durante las últimas décadas.

También existen estructuras que presentan un deterioro considerable o de las cuales sobreviven únicamente elementos parciales.

Mapa que identifica los usos actuales de los edificios históricos y evalúa su estado de conservación (Elaborado con IA).

Al mismo tiempo, la mayoría de los edificios históricos continúa ocupada por instituciones públicas, empresas portuarias, agencias marítimas, comercios o servicios, una condición que en muchos casos ha contribuido a garantizar su supervivencia física.

¿Un patrimonio con futuro?

La Steamship Row forma parte del Centro Histórico de Colón y del patrimonio histórico nacional protegido por la Ley 47 de 2002.

Actualmente existe el Proyecto de Ley 80, aprobado en tercer debate por el pleno de la Asamblea Nacional que, de recibir la sanción presidencial, incorporaría al Centro Histórico de Colón dentro de un régimen ampliado de incentivos fiscales destinado a promover la rehabilitación de inmuebles patrimoniales y estimular nuevas inversiones en el sector.

El impacto que estas medidas puedan tener sobre la recuperación del patrimonio colonense, incluyendo la antigua Steamship Row aún está por verse, aunque sus promotores confían en que contribuyan a dinamizar la inversión y la rehabilitación de las áreas históricas.

La discusión ocurre en un momento particularmente significativo. Casos recientes han demostrado la fragilidad del patrimonio construido cuando no existen mecanismos efectivos para su mantenimiento y reutilización. El antiguo comisariato de Cristóbal, del cual sobrevivían solamente sus columnas estructurales, desapareció sin generar mayor debate público. Por otra parte, la histórica estación ferroviaria de Balboa hasta el día de hoy permanece en pie, aunque su futuro es bastante incierto y tiene movilizada a la sociedad civil en su defensa.

La Steamship Row ofrece una realidad distinta. A diferencia de otros conjuntos históricos que han desaparecido o han sido fragmentados, todavía conserva en buen estado la mayor parte de las edificaciones que le dieron identidad durante la primera mitad del siglo XX.

Más de cien años después de la llegada de las primeras navieras, el antiguo sector naviero de Cristóbal continúa siendo uno de los testimonios físicos más importantes de la relación entre el Canal de Panamá, el comercio internacional y el desarrollo urbano de las ciudades terminales.

La Steamship Row sigue allí. La pregunta ya no es cómo llegó a existir, sino cuál será el próximo capítulo de su historia.

El autor es creador de @canalzonepty.