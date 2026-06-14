‘Sube La Marea (Remix)’ y Los Rabanes entran en la lista de las mejores canciones del Mundial 2026, según Billboard

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La revista Billboard Latin incluyó a “Sube La Marea (Remix)” y al tema mundialista de Los Rabanes en su selección de las mejores canciones relacionadas con la Copa Mundial 2026.

Panamá sigue dando de qué hablar en la Copa Mundial 2026, no solo por lo que ocurre dentro de la cancha, sino también por su aporte musical.

La revista Billboard Latin incluyó dos canciones panameñas en su selección de las 26 mejores composiciones relacionadas con el Mundial que se disputa actualmente.

Una de ellas es Sube La Marea (Remix), una producción de Los Gaitanes que reunió a 29 artistas panameños, entre ellos Rubén Blades, Sech, Erika Ender, Omar Alfanno, Boza, Los Rabanes, Nando Boom y Kafu Banton.

La publicación especializada destacó que esta colaboración representa una apasionada celebración de la selección panameña y del histórico momento que vive el país en la máxima cita del fútbol.

Billboard Latin reconoce a Panamá con dos canciones entre las 26 mejores del Mundial 2026.

La otra representación panameña en el listado corresponde a Los Rabanes. Billboard Latin recordó que la agrupación, reconocida por la revista como una de las 50 mejores bandas de rock latino de todos los tiempos, lanzó una canción para acompañar el camino de Panamá hacia el Mundial 2026.

Según Billboard, el tema combina enérgicos tambores con el característico sonido rockero de la banda, mientras la voz de Emilio Regueira transmite el entusiasmo y apoyo a la selección nacional.

La lista elaborada por Billboard también incluye Dai Dai, de la colombiana Shakira, tema oficial de la Copa Mundial 2026.

Entre los artistas latinoamericanos presentes en la selección figuran además Alejandro Fernández con Mi México Lindo; Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi con Somos Más; Daddy Yankee y Shenseea con Echo; Danny Ocean con Partidazo; Fer Ariza con Somos Latinos; Grupo Frontera con Un Solo Corazón, y Johann Vera junto a Don Medardo y Sus Players con Grita Fuerte.