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    Susto: Turista queda suspendida a miles de metros de altura en el ‘zipline’ de la Avenida Balboa

    La empresa Poin Panamá aclaró que la detención a mitad de trayecto responde a un fenómeno meteorológico normal contemplado en sus protocolos de seguridad.

    Martha Vanessa Concepción
    Susto: Turista queda suspendida a miles de metros de altura en el ‘zipline’ de la Avenida Balboa
    Recorrido del ‘zipline’ urbano. Poin Panamá

    Momentos de alta tensión se vivieron en la Avenida Balboa cuando una turista quedó temporalmente suspendida a medio camino y a gran altura, mientras realizaba el recorrido del ‘zipline’ urbano.

    El incidente capturado en video se difundió rápidamente de forma viral en las redes sociales.

    Sin embargo, la situación afortunadamente fue controlada por el personal de la atracción, logrando rescatar a salvo a la turista y asistirla para finalizar el trayecto de manera segura.

    Susto: Turista queda suspendida a miles de metros de altura en el ‘zipline’ de la Avenida Balboa
    Rescate en el recorrido del ‘zipline’ urbano de Poin Panamá. Captura del video viral.

    El zipline urbano es una atracción turística a una altura aproximada de 150 metros (unos 500 pies) sobre el nivel del suelo y la experiencia extrema se realiza específicamente en el piso 37 del rascacielos The Sands Apartments & Mall, ubicado justo sobre la Cinta Costera en la Avenida Balboa.

    Desde esa plataforma de lanzamiento, los visitantes se deslizan por un cable de acero con vistas panorámicas directas de 360 grados hacia el skyline y el Océano Pacífico.

    Ante el revuelo generado, la empresa operadora Poin Panamá salió al paso públicamente para explicar el funcionamiento mecánico de la actividad y detallar las medidas que regulan su operación al aire libre.

    El gerente general de la compañía, César Meléndez, afirmó que las personas que buscan este tipo de experiencias extremas en la ciudad de Panamá, pueden estar tranquilas, ya que las actividades “continúan con seguridad”.

    Explicación técnica ante el viento

    De acuerdo con los representantes de la atracción, la interrupción del viaje no se debió a un fallo en la infraestructura, sino a factores meteorológicos externos.

    Explicó que en ocasiones poco frecuentes, fuertes corrientes de viento en contra crean una fuerza de resistencia que contrarresta el impulso del participante.

    Meléndez recalcó que esta desaceleración o detención es un fenómeno perfectamente normal que “ocurre en cualquier ‘zipline’ del mundo” diseñado a grandes alturas.

    Aseguró que los operadores en las plataformas están capacitados para reaccionar de inmediato, aplicando maniobras seguras de rescate para asegurar y arrastrar al usuario hacia el final de la línea.

    Susto: Turista queda suspendida a miles de metros de altura en el ‘zipline’ de la Avenida Balboa
    Atracción. Recorrido del ‘zipline’ urbano. Poin Panamá

    ‘Soporta toneladas’

    La administración de Poin Panamá enfatizó que el cableado de acero utilizado en el circuito está diseñado estructuralmente para soportar cargas de varias toneladas y asegura que es sometido a un programa de inspección continua.

    Asimismo, detallaron que cada cliente es equipado obligatoriamente con un arnés certificado, casco y poleas especializadas.

    Según Meléndez, antes de cada lanzamiento en la Avenida Balboa, el personal técnico realiza una lista de verificación detallada de los puntos de anclaje para mitigar riesgos y garantizar un entorno controlado, “de una manera totalmente segura”.

    Martha Vanessa Concepción

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