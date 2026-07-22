Teatro con propósito: ‘Indetectable’ lleva a escena los mitos y prejuicios sobre el VIH

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La producción de Arte Positivo utiliza el drama y la comedia para desmontar mitos sobre el VIH y promover la empatía.

El miedo al estigma puede ser más peligroso que el virus. Esa es la premisa de Indetectable, la nueva producción de Arte Positivo, un colectivo panameño de artistas independientes que busca demostrar, a través del teatro, que los prejuicios en torno al VIH continúan siendo uno de los principales obstáculos para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta condición.

La obra, con función única el 31 de julio en el Teatro Estrellas (ubicado en la vía Transístmica), combina drama y comedia para desmontar mitos sobre el VIH y promover una conversación basada en la empatía y la evidencia científica.

'Indetectable': drama y comedia para crear conciencia sobre el VIH y la empatía. Foto/Producciones Arte Positivo

Más que contar la historia de una persona con VIH, Indetectable plantea un escenario donde seis compañeros de apartamento descubren que uno de ellos obtuvo un resultado positivo para el virus, aunque nadie sabe quién es.

A partir de esa incertidumbre, afloran los prejuicios, temores y estereotipos que cada personaje arrastra sobre esta condición.

'Indetectable': drama y comedia para crear conciencia sobre el VIH y la empatía. Foto/Producciones Arte Positivo

“Lo que expone la obra es cómo diferentes contextos nos pueden hacer insensibles al tema, cómo nuestros miedos y hasta nuestra propia ignorancia hacen que seamos incluso más peligrosos que el mismo virus”, explica José Alfredo Toribio, escritor y director de la obra, en una entrevista con La Prensa.

La producción busca desmontar ideas erróneas que durante décadas han rodeado al VIH.

En la obra, los personajes confrontan afirmaciones que la ciencia ha desmentido, mientras otros aportan información sustentada en evidencia médica.

'Indetectable': drama y comedia para crear conciencia sobre el VIH y la empatía. Foto/Producciones Arte Positivo

Toribio detalla que el título de la producción hace referencia al concepto “Indetectable = Intransmisible”, que significa que una persona con VIH que mantiene una carga viral indetectable gracias al tratamiento no transmite el virus por vía sexual.

“Más que nada es para que el público vea que con un buen tratamiento las personas con VIH tienen una vida plena, prolongada y totalmente saludable”, subraya.

Teatro para romper estigmas

Aunque el VIH suele abordarse desde el drama, Arte Positivo decidió recurrir también al humor. “Quisimos presentar los prejuicios y los estigmas como lo más peligroso que hay, no al virus en sí ni a las personas con VIH”, dice el director.

Por ello, la obra utiliza situaciones cotidianas y momentos de comedia para evidenciar lo absurdo de muchos de los mitos que aún persisten alrededor de esta condición de salud.

A su vez, la producción reúne a seis artistas en escena e incorpora elementos poco habituales en el teatro local.

Uno de los personajes se comunica en lengua de señas, como parte de una apuesta por incluir a la comunidad sorda dentro de la narrativa. Además, el elenco incluye a una actriz transgénero.

“Creemos que la inclusión más importante es cuando podemos abordar los temas desde el respeto y considerando a la otra persona como un igual”, afirma Toribio.

Arte Positivo estrena 'Indetectable' el 31 de julio próximo.

Sobre Arte Positivo

La obra forma parte del trabajo de Arte Positivo, una productora creada hace dos años y medio con el objetivo de abrir oportunidades a artistas provenientes de comunidades en riesgo social o que enfrentan distintas formas de discriminación.

Toribio, actor y músico oriundo de Torrijos-Carter, en el distrito de San Miguelito, explicó que el proyecto nació después de observar cómo muchos artistas talentosos abandonaban sus carreras por falta de oportunidades.

La organización comenzó con 15 artistas y actualmente ha involucrado a 45 en distintas producciones, entre ellas montajes sobre el racismo y el alzhéimer.

Su propósito −señala− no es solo brindar formación artística, sino también generar espacios laborales para quienes participan en sus proyectos.

Para Toribio, el éxito de Indetectable no se medirá únicamente por la asistencia del público, sino por el mensaje que permanezca después de bajar el telón.

“Espero que las personas recuerden lo importante que es ser empáticas. Cuando la gente deja de tener miedo, es cuando los casos pueden prevenirse o tratarse. La empatía es fundamental para combatir el estigma”, enfatiza.

El estigma, un obstáculo que persiste

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Pro Bienestar y Dignidad de las Personas Afectadas por el VIH/Sida (Probidsida), cuyo director, Orlando Quintero, considera que el estigma sigue siendo una de las principales barreras en la respuesta al VIH en Panamá.

“Nosotros batallamos contra tres virus: el VIH, el virus del estigma y la discriminación, y el virus de la ignorancia”, afirma.

Aunque reconoce que la discriminación ha disminuido en comparación con las décadas de 2000 y 2010, sostiene que continúa presente en distintos ámbitos de la sociedad. Como ejemplo, menciona que muchas personas aún prefieren mantener en secreto su diagnóstico por temor al rechazo.

“Si a 100 personas les diagnostican VIH, con suerte una o dos hablan abiertamente de su condición. La gran mayoría la mantiene en silencio por el estigma y la discriminación”, señala.

Quintero explica que ese temor también influye en que muchas personas retrasen la prueba de detección o el inicio del tratamiento. “A veces no mata el VIH; mata el miedo a hacerse la prueba”, subraya.

Para Quintero, iniciativas como Indetectable representan una oportunidad para sensibilizar a la población desde un lenguaje distinto al de las campañas tradicionales.

“Con una charla puedes hablar una hora y algunas personas hasta se pueden dormir; en cambio, una obra de teatro deja escenas, emociones y detalles que permanecen en la memoria. Eso ayuda a sensibilizar, crear conciencia y lograr que las personas asuman la responsabilidad de cuidar su salud”, indica.

El director de Probidsida también destaca que la obra llega en un momento en que los nuevos diagnósticos se concentran en población cada vez más joven. Según detalla, actualmente el grupo de entre 15 y 29 años representa el 55% de las personas que adquieren el virus, una realidad que, a su juicio, hace necesario explorar nuevas formas de prevención y educación.