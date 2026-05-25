Teatro, música y gastronomía marcan la agenda cultural del 25 al 29 de mayo

La agenda cultural de esta semana en Panamá llega cargada de teatro, exposiciones, conciertos, gastronomía y actividades dedicadas a la afropanameñidad y al Mes de la Etnia Negra.
Del 25 al 29 de mayo, distintos espacios culturales del país abrirán sus puertas con eventos para todas las edades, incluyendo obras del Festival Experimental de Teatro (Fext), conciertos de música sacra, exhibiciones artísticas y encuentros culturales en Ciudad de Panamá, Colón y Bocas del Toro.
A continuación podrá apreciar la agenda cultural completa para esta semana proporcionada por el Ministerio de Cultura de Panamá.