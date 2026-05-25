Teatro, música y gastronomía marcan la agenda cultural del 25 al 29 de mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Obras de teatro, conciertos, exposiciones y actividades gastronómicas forman parte de la agenda cultural que se desarrollará del 25 al 29 de mayo.

La agenda cultural de esta semana en Panamá llega cargada de teatro, exposiciones, conciertos, gastronomía y actividades dedicadas a la afropanameñidad y al Mes de la Etnia Negra.

Del 25 al 29 de mayo, distintos espacios culturales del país abrirán sus puertas con eventos para todas las edades, incluyendo obras del Festival Experimental de Teatro (Fext), conciertos de música sacra, exhibiciones artísticas y encuentros culturales en Ciudad de Panamá, Colón y Bocas del Toro.

Estas son las actividades culturales que podrás disfrutar en Panamá esta semana. Imagen creada a través de IA

A continuación podrá apreciar la agenda cultural completa para esta semana proporcionada por el Ministerio de Cultura de Panamá.