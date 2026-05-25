Panamá, 25 de mayo del 2026

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    Variedad cultural

    Teatro, música y gastronomía marcan la agenda cultural del 25 al 29 de mayo

    Obras de teatro, conciertos, exposiciones y actividades gastronómicas forman parte de la agenda cultural que se desarrollará del 25 al 29 de mayo.

    Getzalette Reyes
    Teatro, música y gastronomía marcan la agenda cultural del 25 al 29 de mayo
    La Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá tendrá la presentación especial “El Continente Suena en Panamá – 85 aniversario”, en el Teatro Nacional. LP

    La agenda cultural de esta semana en Panamá llega cargada de teatro, exposiciones, conciertos, gastronomía y actividades dedicadas a la afropanameñidad y al Mes de la Etnia Negra.

    Del 25 al 29 de mayo, distintos espacios culturales del país abrirán sus puertas con eventos para todas las edades, incluyendo obras del Festival Experimental de Teatro (Fext), conciertos de música sacra, exhibiciones artísticas y encuentros culturales en Ciudad de Panamá, Colón y Bocas del Toro.

    Teatro, música y gastronomía marcan la agenda cultural del 25 al 29 de mayo
    Estas son las actividades culturales que podrás disfrutar en Panamá esta semana. Imagen creada a través de IA

    A continuación podrá apreciar la agenda cultural completa para esta semana proporcionada por el Ministerio de Cultura de Panamá.

    Adjuntos

    Agenda Cultural 2026.pdf

    Getzalette Reyes

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