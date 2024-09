‘Tengo Ganas Tour’ culmina en Panamá: el colombiano Andrés Cepeda despide una etapa con romance y fiesta

Escuchar audio noticia

“Tengo Ganas Tour” es el nombre de la gira que ha llevado al cantante y compositor colombiano Andrés Cepeda a recorrer Europa, Estados Unidos, varios países de Sudamérica, y que culminará este 25 de septiembre de 2024 en ciudad de Panamá.

“Ya estamos iniciando una gira nueva, pero este formato nos ha traído tantas alegrías. Con un poco de nostalgia, le decimos adiós en el Teatro Anayansi de Atlapa”, confiesa Cepeda en una entrevista con La Prensa, pocas horas antes de su primer show abierto al público en tierras panameñas.

Cepeda, nacido el 7 de julio de 1973, promete una noche cargada de romance y también de fiesta. “Siempre digo que vale la pena venir bien acompañado [al show]. Hay muchas canciones por compartir y traigo una puesta en escena muy linda, con una narrativa interesante que acompaña las canciones, además de un excelente grupo de músicos que me acompañan”, afirma el bogotano, conocido por éxitos como Por el resto de mi vida, Te voy a amar, Besos usados, Prométeme, entre otros.

En cuanto al público panameño, el artista reconoce que sabe que disfrutan mucho de la música. “Sé que compartimos la sangre y el sabor del Caribe que nos caracteriza”, asegura Cepeda, quien además aprovechó para expresar su admiración por el afamado cantautor panameño Rubén Blades.

Nueva producción: ‘Bogotá'

Esta visita a Panamá coincide con la promoción de su nuevo álbum titulado Bogotá. “Es un álbum que, como su nombre lo indica, habla mucho del lugar donde nací, mi ciudad, Bogotá. Como muchas ciudades latinoamericanas, es un lugar complejo, caótico, lleno de problemas; no son ciudades fáciles, pero son donde vimos la luz y donde aprendimos a vivir”, reflexiona el artista.

De esta producción se destacan los temas El Café, Otra Canción, y, por supuesto, Bogotá. “Tengo muchísimas historias personales atadas a las calles de esa ciudad, y quise recopilarlas en este álbum. Estoy muy orgulloso de mi más reciente trabajo y considero que es uno de los mejores. Estoy muy feliz con el resultado”, afirma.

Evolución musical

Cepeda ha sobresalido por su estilo romántico y la fusión de géneros, destacándose por letras que hablan del amor y el desamor. Sobre su evolución artística, el colombiano lo describe como una travesía en la que ha buscado los elementos musicales que más le atraen y le evocan recuerdos. “Trato de recopilar todo eso en las canciones, en los discos y en los conciertos que he hecho a lo largo de estos más de 30 años de carrera”, resalta.

A lo largo de su carrera, ha navegado por géneros como el pop, el rock, el bolero y la balada, siempre con un enfoque romántico. “Ese repertorio me permite disfrutar mucho cantar en vivo, ya que me encanta sentir y conectar con el público”, añade.

Sobre la adaptación a las nuevas tendencias musicales, Cepeda reconoce que la industria ha cambiado mucho desde que comenzó. “Hemos visto pasar muchos formatos: el acetato, el CD, el MIDI, las plataformas digitales, YouTube, TikTok. Cada cierto tiempo algo cambia en nuestra industria y nos obliga a estar atentos, pero siempre trato de mantener mi esencia y fidelidad al romanticismo que me llevó a hacer música”, expresa.

Balance de su carrera

Cepeda, quien ha sido portada de múltiples revistas, ganador de premios y coach en programas de talentos, reflexiona sobre su trayectoria. “Me gusta mucho lo que me ha tocado vivir. Estoy agradecido de haber encontrado una vocación que me llena tanto. He cumplido una buena parte de mis metas y sueños, y el principal de ellos siempre ha sido poder comunicarme con otros seres humanos a través de la música”, comenta.

Después de cerrar el “Tengo Ganas Tour” en Panamá, el artista emprenderá la gira “Nuestra Vida en Canciones”, recorriendo seis ciudades de Colombia. Esta gira finalizará el 13 de diciembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá.