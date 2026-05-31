‘The Boroughs’: la vejez como el último gran miedo de nuestra sociedad

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La nueva serie de Netflix utiliza la ciencia ficción para hablar del abandono de los adultos mayores, la obsesión con la juventud eterna y una sociedad que parece temer más a envejecer que a perder la humanidad.

Hay series que pasan como ruido de fondo y otras que se quedan flotando varios días en la cabeza, como una conversación incómoda que nadie quiere tener. The Boroughs pertenece a esa segunda categoría.

A simple vista parece una producción de ciencia ficción y suspenso ambientada en una comunidad de retiro para adultos mayores. Pero debajo de esa capa de misterio habita algo mucho más perturbador: una reflexión feroz sobre cómo el mundo moderno mira la vejez, y quizás ese sea el verdadero monstruo de la serie.

Durante años, la televisión convirtió a los adultos mayores en personajes secundarios, figuras decorativas o simples consejeros emocionales de protagonistas jóvenes.

Aquí ocurre lo contrario. Los adultos mayores ocupan el centro del relato. Piensan, desean, sienten miedo, aman, se equivocan y siguen buscando sentido. La serie les devuelve algo que muchas veces la sociedad les arrebata: protagonismo.

The Boroughs lanza una pregunta incómoda: ¿seguimos viendo humanidad en nuestros adultos mayores o solo valor mientras todavía pueden darnos algo?

Uno de los temas más duros que aborda es el abandono. No solamente el físico, sino el emocional. Ese que ocurre cuando los hijos dejan de escuchar a sus padres, cuando las conversaciones se vuelven trámites y cuando la vejez comienza a administrarse como si fuera una etapa incómoda que hay que resolver rápidamente.

La serie, disponible desde el 21 de mayo, retrata con crudeza esa sensación de invisibilidad. Los personajes viven rodeados de gente, pero profundamente solos. Y en medio de esa soledad aparece el miedo universal: dejar de importar.

Ahí entra uno de los personajes más simbólicos: Madre. Más que una antagonista, funciona como representación de un sistema que aprovecha las vulnerabilidades de los adultos mayores, manipulando necesidades emocionales, deseos y temores con una precisión inquietante.

La serie revela que Mother no es realmente una “madre” humana, sino una criatura extraterrestre descubierta en 1949 cuya sangre posee propiedades capaces de rejuvenecer y extender la vida.

La serie revela que Mother no es realmente una “madre” humana, sino una criatura extraterrestre descubierta en 1949 cuya sangre posee propiedades capaces de rejuvenecer y extender la vida. Blaine y Anneliese Shaw la mantienen cautiva y explotan sus capacidades para conservar juventud, poder y control.

Y ahí aparece uno de los giros más inteligentes de la historia: el verdadero monstruo quizás nunca fue ella, sino los seres humanos y su desesperación por vencer el tiempo. Porque Mother también es una víctima.

La serie utiliza esa relación de explotación como espejo de muchas dinámicas familiares contemporáneas. Adultos mayores convertidos en fuentes de herencia, cuidado utilitario, culpa o conveniencia emocional. Padres que sienten que sus hijos se acercan más por responsabilidad que por vínculo genuino. Personas que alguna vez sostuvieron una familia entera y que ahora temen convertirse en carga.

Matt Duffer y Ross Duffer son los productores de esta serie de Netflix que se incluye en los géneros de ciencia ficción, drama y thriller psicológico.

En ese sentido, The Boroughs lanza una pregunta incómoda: ¿seguimos viendo humanidad en nuestros adultos mayores o solo valor mientras todavía puedendarnos algo?

Otro de los grandes aciertos de la serie es hablar de la sexualidad en la adultez mayor sin burlarse de ella. La televisión suele tratar el deseo en personas mayores como algo extraño o incómodo. Aquí ocurre lo contrario. La serie recuerda que el cuerpo envejece, pero el deseo no desaparece automáticamente. Los personajes buscan placer, conexión, estimulación y hasta evasión mediante drogas o sustancias que prometen prolongar la vitalidad.

Porque envejecer no significa dejar de sentir.

También resulta poderosa la manera en que aborda el trabajo y la necesidad de seguir aportando. Muchos personajes no quieren retirarse de la vida. Quieren seguir siendo útiles, productivos, creativos. La serie desmonta la idea de que jubilarse implica apagar el propósito personal.

En un mundo obsesionado con lo nuevo, The Boroughs reivindica el valor de la experiencia y en medio de todo aparece el amor. Amor de pareja, de amistad, de familia. Un amor más pausado, menos impulsivo, pero profundamente humano. La serie entiende algo esencial: las personas no dejan de necesitar afecto cuando envejecen.

En el fondo, The Boroughs habla de nuestra obsesión contemporánea con la juventud eterna. Vivimos en una cultura que glorifica la piel tersa, la rapidez, la novedad y la eterna sensación de estar comenzando. Envejecer parece haberse convertido en un fracaso estético y social. La serie desmonta esa lógica con inteligencia.

Porque el verdadero terror no está en las criaturas, ni en los experimentos, ni en las conspiraciones que rodean la historia. El verdadero horror es descubrir que muchas sociedades modernas parecen más preparadas para consumir juventud que para acompañar dignamente la vejez, y quizás, por eso la serie incomoda tanto, porque todos, tarde o temprano, terminaremos caminando hacia ese mismo espejo.

Ficha técnica

Serie: The Boroughs

Plataforma: Netflix

Género: Ciencia ficción, drama y thriller psicológico

Creadores: Jeffrey Addiss y Will Matthews

Producción ejecutiva: Matt Duffer y Ross Duffer

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