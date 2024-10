The Matrix Unplugged: donde el público es el protagonista

Escuchar audio noticia

Del 3 al 19 de octubre, se estará presentando en el Teatro Guild de Ancón, The Matrix Unplugged, una adaptación teatral satírica de la película The Matrix, que combina comedia, acción y la participación del público en escena.

“Es una adaptación que no es seria, es una comedia, hay relajo en escena, chistes...” comentó a La Prensa, Giancarlo Benedetti quien, junto a Rob Getman, es productor y director de la obra.

The Matrix Unplugged tiene un elemento que sigue la dinámica de la obra Point Break Live!, donde un miembro de la audiencia toma el lugar del protagonista de la obra. En este caso, previo al inicio del show, se pedirá de forma voluntaria, que alguien del público adopte el papel de Neo, protagonista de The Matrix, quien deberá “montarse al carrito” y participar como miembro del elenco de la obra.

La persona que se tome el escenario no estará sola, sino que será acompañada por un asistente que le indicará qué decir, cómo comportarse y qué hacer, es decir, el voluntario no sube al escenario a lo loco, sino que siempre tendrá a alguien a su lado llevándolo a través de la historia.

Para llevar a cabo esta dinámica, el elenco se ha preparado arduamente para improvisar, recibir múltiples propuestas y miradas a los diálogos de la obra. Así lo comenta, Ezequiel Coniglio, quien interpreta a Agent Smith en la producción. “Debemos tener muy claro nuestros personajes” para llevar a Neo a través de la obra sin problemas.

Y, aunque Neo es un personaje masculino, Carolina Salas, quien interpreta a The Woman in the Red Dress, aclaró que tanto mujeres como hombres pueden ser voluntarios para adoptar el papel de Neo.

Para los interesados en adquirir boletos pueden hacerlo en la página web enlataquilla.com