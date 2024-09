Todo está listo para la Comic Con New York

Escuchar audio noticia

Todo amante de la cultura pop sabe que pocos eventos reúnen tantas luminarias del entretenimiento y poseen la relevancia como un Comic Con. En ese sentido, la ciudad de New York celebra uno de los eventos más importantes, convirtiéndose en un espacio donde las productoras dan a conocer sus nuevos proyectos, los actores tienen la oportunidad de conversar con los fanáticos, escritores de cómics presentan sus obras y el público, al final el mayor especialista y juez, tiene cuatro días para convivir con sus pares.

La Comic Con New York 2024 se celebrará del 17 al 20 de octubre, en el Javits Center, Manhattan y está es una pequeña lista de la oferta disponible dentro del recinto.

Celebridades

Elizabeth Olsen (Wanda Vision, Doctor Strange in the Multiverse of Madness). Jueves 17 y viernes 18.

Paul Bettany (Wanda Vision, Avengers: Infinity War). Viernes 18, sábado 19 y domingo 20.

Ti West (X, Pearl, MaXXXine, The House of the Devil). Sábado 19 y domingo 20.

Cameron Monaghan (Shameless). Jueves 17 y viernes 18.

Callejón de los artistas

Adam Kubert (Wolverine, Ultimate X-men). Viernes 18 y sábado 19.

Adam Nusrallah (Cyanide & Happiness). Todos los días.

Agnes Garbowska (Teen Titans Go, My Little Pony, DC Super Hero Girls). Todos los días.

Alex Brightman (Hazbin Hote, Helluva Boss). Jueves 17 y viernes 18.

Amanda Conner (Harley Quinn, Power Girl). Todos los días.

Paneles

Apple TV+ presenta ‘Shrinking’

La aclamada y exitosa comedia de Apple, Shrinking, sigue a un terapeuta en duelo que comienza a romper las reglas y a decirles a sus clientes exactamente lo que piensa. Ignorando su formación y ética, se encuentra haciendo cambios enormes y tumultuosos en la vida de las personas... incluida la suya propia.

Jueves 17 de octubre, 11:00 a. m. a 12:00 p. m., escenario principal.

Marvel Comics: la próxima gran novedad

Será el panel de cómics más grande del fin de semana. El editor en jefe CB Cebulski, el vicepresidente y editor ejecutivo Tom Brevoort, el vicepresidente de medios digitales y estrategia creativa Ryan Penagos, también conocido como Agente M, y otros invitados de Marvel, incluido el escritor Ryan North (Los Cuatro Fantásticos), estarán brindando a los fanáticos un vistazo al futuro de sus héroes favoritos. Además, ¿qué le depara el futuro al Universo Marvel ahora que el Doctor Doom se ha convertido en el Hechicero Supremo? (Los asistentes que se queden hasta el final recibirán un cómic exclusivo de regalo).

Jueves 17 de octubre, 11:00 a. m. a 12:00 p. m., Sala 409.

Peacock presenta: Hysteria!, de suspenso, terror y pánico satánico!

Las estrellas Julie Bowen, Anna Camp y Bruce Campbell, y los showrunners y productores ejecutivos, echaran un vistazo a la serie original de suspenso y terror pop de Peacock, Hysteria!, una historia de asesinatos, secuestros y supuesta “actividad sobrenatural” que desencadena la caza de brujas en una pequeña ciudad ambientada durante el “pánico satánico” de finales de los años 1980.

Jueves 17 de octubre, 17:00 a 18:00 horas, Sala 405.

El reparto de Red Dead Redemption

El elenco de Red Dead Redemption 2, Roger Clark (Arthur Morgan), Rob Wiethoff (John Marston), Benjamin Byron Davis (Dutch van der Linde), Alex McKenna (Sadie Adler) y más, compartirán historias detrás de escena y reflexionarán sobre el legado del juego.

Viernes 18 de octubre, 12:30 horas, Sala 405.

Retrospectiva de La Casa del Dragón

Las estrellas de House of the Dragon, Matt Smith (Daemon Targaryen), Fabian Frankel (Criston Cole) y Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen) harán una retrospectiva de la temporada 2. El elenco compartirá historias detrás de escena, reflexionará sobre los momentos clave de la temporada y responderá las preguntas de los fanáticos sobre el drama de Targaryen.

Domingo 20 de octubre, 11:00 horas, Empire Stage.