Un hombre es acusado por llamar ‘viejo verde’ al príncipe Andrés

Un hombre de 22 años que increpó al príncipe Andrés llamándole “viejo verde” mientras desfilaba en la procesión del cortejo fúnebre de su madre, Isabel II, por las calles de Edimburgo (Escocia) fue acusado formalmente este martes por la policía de quebrar el orden público.

Amparados por un fuerte dispositivo de seguridad, el duque de York caminaba ayer por la avenida Royal Mile junto con sus hermanos, el rey Carlos III, el príncipe Eduardo y la princesa Ana tras el féretro de la monarca, fallecida el pasado jueves a los 96 años en Balmoral (Escocia), cuando un varón que se encontraba entre los congregados se dirigió a él y le gritó: “Andrés, eres un viejo verde”.

Los agentes de policía intervinieron al momento, según mostraron varios vídeos que circulan por las redes sociales y medios de comunicación, para detener al individuo y alejarlo de la muchedumbre.

”Un hombre de 22 años ha sido detenido en relación a un quebrantamiento del orden en la Royal Mile”, confirmó este martes la Policía de Escocia.

En una de las grabaciones colgadas en Twitter se aprecia cómo ese hombre es empujado hasta caer al suelo por un agente.

Al ser alejado de las masas por los policías, el sujeto que increpó al príncipe Andrés grita las palabras “qué asco”.

Insultos al duque de York en el cortejo fúnebre en Edimburgo: "¡Andrés, eres un viejo enfermo!" https://t.co/r938sT03NL pic.twitter.com/eSvNeQAUEV — EL MUNDO (@elmundoes) September 13, 2022

El príncipe Andrés tuvo que abandonar sus actividades públicas como miembro de la realeza tras haberse visto involucrado en el escándalo de abuso sexual de menores del fallecido pederasta norteamericano Jeffrey Epstein.

Además, el duque de York, cuya reputación quedó manchada, llegó a un acuerdo extrajudicial con una mujer que le acusó de haber abusado de ella hace años, por mediación del magnate estadounidense, cuando era menor de edad, algo que él siempre ha negado.

El pasado enero, la reina le despojó de todos sus puestos militares honorarios, entre ellos el de coronel de las Guardias Granaderas y tuvo que renunciar, además, a su título de Alteza Real.

Su asociación con ese caso ha sido el motivo por el que no podrá vestir el uniforme militar en el funeral de Estado de su madre, sino solo durante la vigilia final, según confirmó esta semana el palacio de Buckingham.

Además del arresto del hombre de 22 años, una mujer fue también acusada formalmente de quebrar el orden público por haber portado el pasado domingo, a las afueras de la catedral de St Giles (Edimburgo), un cartel antimonárquico durante la proclamación oficial de Carlos III como rey.