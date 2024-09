Un lugar para ser ‘bienvenido sin importar de dónde seas’

Escuchar audio noticia

El 11 de septiembre de 2001 es una fecha que habla por si sola. Un día que todavía hoy es recordatorio de los lugares oscuros a los que puede llegar el corazón de las personas. Pero, también puede ser visto como muestra de que hay más luz, esperanza y amor dentro del ser humano.

Alrededor de dicha fecha —cuando terroristas atacaron no a un país, sino a la tranquilidad del mundo— han nacido incontables historias y distintas formas de contarlas, con un contexto tan complejo y profundo, que muchas veces cae en el realismo mágico sin necesidad de alejarse de la realidad. De allí proviene la obra teatral Come from away, que la próxima semana se estrena en Panamá.

La Prensa tuvo la oportunidad de hablar con César Robles, que junto a Malky Zebede, dirige esta obra musical que, desde su estreno en 2017 en Broadway, es la tercera vez que se presenta en español fuera de Estados Unidos.

Explicando un poco el escenario de la obra al lector, Robles comenta que luego de los ataques terroristas contra distintos puntos de Estados Unidos, como el World Trade Center, dicho país y Canadá suspendieron el tráfico aéreo, lo que ocasionó que cerca de 7 mil pasajeros de distintas nacionalidades quedaran varados en la pequeña ciudad de Gander, en Canadá. “Imagina, esta pequeña localidad de un día para otro prácticamente duplicó su población con personas de distintas partes del mundo”.

“Ninguno de estos pasajeros iba para Gander, ninguno sabía dónde queda Gander, y de repente son desviados a la fuerza, con toda esta incertidumbre sobre lo que está sucediendo, y se tienen que quedar una semana varados hasta que pudieron regresar a sus casas”, dice Robles.

El libreto está escrito a partir de entrevistas, tanto a pasajeros como locales de la ciudad, por lo que todos los personajes y sus historias son reales. Cayendo el peso de la trama sobre el hombro de 12 actores principales que encarnan distintos papeles sobre el escenario, muchas veces rompiendo la cuarta pared, sirviendo casi como guías para el espectador.

“En una escena son pasajeros, en la siguiente escena son residentes, y así. Pero los vas a poder identificar porque hay elementos escénicos, hay personajes que usan un tipo de vestuario o un tipo de accesorio, y cuando comienzan a cambiarse de atuendos, tú te das cuenta de que ahora son un personaje u otro. Se marca la diferencia”, asegura Robles, agregando que además cuentan con ocho músicos en escena para enriquecer más la experiencia del asistente y que se trata de una escritura bastante moderna, por lo que no es el “típico montaje”.

Una obra para conversar

Lista para presentarse desde el próximo 24 de septiembre hasta el 6 de octubre en el Teatro Nacional, César Robles explica que se trata de una puesta en escena para toda la familia con diferentes temáticas, pero siendo la unidad, sin importar la procedencia, una de las más importantes.

“Para nosotros es fundamental que los espectáculos generen algún tipo de conversación, en este caso el fortalecimiento de la comunidad, de que como seres humanos tenemos muchas más semejanzas que cosas que nos diferencian. A pesar de las fronteras geográficas o los pensamientos políticos o religiosos. Al final del día tenemos muchas más cosas en común de lo que pensamos y en situaciones como esta, es muy claro que se puede convivir en paz y tranquilidad y nos podemos ayudar a los otros indistintamente de lo que pensemos o profesemos en algún momento determinado”, amplia Robles.

Un dato interesante que el director deja es que el título de la obra se mantiene en inglés porque “come from away” es la frase que usan los lugareños de Gander para referirse a los que vienen de afuera. “El concepto no es de ‘extranjeros’ porque ellos le dan la bienvenida a todas las personas de la misma forma, sin importar de dónde vengas”.