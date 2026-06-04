Un nuevo álbum de Prince sacará a la luz rarezas de su carrera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un nuevo álbum de Prince presentará diez grabaciones inéditas que el artista realizó a lo largo de cuatro décadas, informó Sony Music.

Bajo el nombre de Timeless, el proyecto contará con grabaciones hechas entre 1977 y 2016, desde las primeras que realizó en el estudio como prodigio adolescente hasta las últimas interpretaciones registradas, según el comunicado.

El álbum tiene previsto salir a la luz el 28 de agosto, pero este jueves se presentó el primer sencillo, Stone, una grabación inédita de 1995, escrita por Sandra St. Victor, Tom Hammer y Jules Van Even.

“La colección nos muestra un amplio retrato de uno de los creadores más innovadores e influyentes de la música, y nos da una oportunidad única de escuchar capítulos inéditos de su trayectoria”, dice el comunicado.

El anuncio coincide con el Prince Celebration 2026, que tendrá lugar del 3 al 7 de junio de 2026 en Paisley Park y el centro de Minneapolis.

Esta edición del evento anual contará con sesiones de escucha exclusivas y conversaciones con colaboradores de Prince, “ofreciendo una visión sin precedentes de las nuevas grabaciones del archivo y las historias que hay detrás de ellas”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha proclamado esta semana como la “Semana de Celebración de Prince”, en reconocimiento del impacto de Prince en su cultura, identidad y legado global.

Prince murió a causa de una sobredosis accidental de fentanilo en 2016, y fue encontrado en su residencia y estudio de grabación ubicado en Paisley Park, en Minnesota.

Es considerado una de las leyendas musicales más importantes de la historia por su virtuosismo como multiinstrumentista, su impresionante rango vocal y su audaz originalidad al mezclar géneros como el pop, funk, rock y R&B.