Panamá, 04 de junio del 2026
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    Exposición

    Una exposición revive el legado de Marilyn Monroe con piezas íntimas y legendarias de cine

    EFE
    Una exposición revive el legado de Marilyn Monroe con piezas íntimas y legendarias de cine
    Personas asisten a la exposición que celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, este miércoles en Los Ángeles (Estados Unidos). La figura de Marilyn Monroe cobra vida a través de una colección inédita de cartas personales y cientos de objetos originales en una exposición por el centenario de su nacimiento que revela cómo una de las estrellas de Hollywood más magnéticas moldeó su imagen con piezas que han pasado a la historia del cine. EFE/ Omar Alonso

    La figura de Marilyn Monroe cobra vida a través de una colección inédita de cartas personales y cientos de objetos originales en una exposición por el centenario de su nacimiento que revela cómo una de las estrellas de Hollywood más magnéticas moldeó su imagen con piezas que han pasado a la historia del cine.

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    Quiénes fueron los herederos de Marilyn Monroe y cuánto dinero ganaron con los derechos de la imagen de la icónica actrizRosas, pastel y cine: Hollywood celebra el legado de Marilyn Monroe

    ‘Marylin Monroe: Hollywood Icon’ muestra a partir de este domingo en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles un viaje que trasciende su mito de ‘sex symbol’ en el séptimo arte para explorar la psique de Norma Jean.

    Una exposición revive el legado de Marilyn Monroe con piezas íntimas y legendarias de cine
    La figura de Marilyn Monroe cobra vida a través de una colección inédita de cartas personales y cientos de objetos originales en una exposición por el centenario de su nacimiento. EFE/ Omar Alonso

    Monroe “era una mujer compleja y le encantaba leer, el arte, el cine, y creo que era una artista realmente creativa. Espero que estos objetos cuenten la historia de cómo estaba moldeando esa imagen pública”, indicó a EFE Sophia Serrano, curadora asociada en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

    Un archivo inédito

    La muestra cuenta con una exposición de notas escritas de su puño y letra en los márgenes de sus guiones, libros de su biblioteca personal, maquillaje que se conserva tal cual lo dejó, así como el armario que definió a la estrella de Hollywood, como el icónico vestido rosa de ‘Gentlemen Prefer Blondes’ (‘Los caballeros las prefieren rubias’), de 1953.

    La selección cuenta además con cientos de piezas que la propia intérprete atesoró, desde correspondencia, contratos que marcaron su destino, recibos cotidianos y retales de periódicos en los que se hablaba de su impacto en la industria en su época dorada.

    Una exposición revive el legado de Marilyn Monroe con piezas íntimas y legendarias de cine
    Exposición que celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso

    “Marilyn lo guardaba todo y realmente se aferraba a muchas de sus pertenencias. Así que en realidad tuvimos bastante para elegir en cómo íbamos a dar forma y contar su historia”, agregó Serrano.

    La preservación de algunas de sus pertenencias más íntimas y, hasta el momento, desconocidas para el público, permiten reconstruir una vida que no fue fácil y que ella misma se encargó de dejar constancia hasta su prematura muerte el 4 de agosto de 1962, con 36 años.

    La exposición se organiza de forma temática para que los objetos dialoguen entre sí. “Todas estas piezas logran contar una historia sobre quién era, no tanto Marilyn, sino más bien Norma Jeane”, precisó la curadora.

    Una exposición revive el legado de Marilyn Monroe con piezas íntimas y legendarias de cine
    Fotografía que muestra una imagen en la exposición que celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe. EFE/ Omar Alonso

    “La vida de Monroe y su prolífica producción creativa han permanecido como una fuente inagotable y continua de fascinación, inspiración y devoción hasta el día de hoy”, dijo por su parte Amy Homma, Directora y Presidenta del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, durante la presentación del evento.

    Entre el vestuario exhibido se encuentran artículos cedidos por coleccionistas privados que han custodiado este patrimonio durante décadas, como el que utilizó en utilizado en películas como ‘Niagara’ o ‘Bus Stop’ (‘Nunca fui santa’), así como diseños de alta costura que se puso en estrenos y eventos de la industria, muchos de ellos firmados por su diseñador de cabecera, William Travilla.

    Una exposición revive el legado de Marilyn Monroe con piezas íntimas y legendarias de cine
    Una persona observa cuadros en la exposición que celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso

    Estas prendas no solo representan el estilo de la época, sino que forman parte del testimonio vivo de los momentos cumbre de su trayectoria.

    Muchos de los trajes se usaron en la década de 1950 necesitaban muchas reparaciones, así que trabajamos muy duro para brindar su conservación. Hay que volver a coser, volver a unir las costuras, lo cual es genial para compartir con el público, pero también es parte de la tarea de preservar el legado de Marylin”, concluye Serrano.

    EFE

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