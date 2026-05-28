Una exposición revive el legado de Marilyn Monroe con piezas íntimas y legendarias de cine

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La muestra cuenta con una exposición de notas escritas de su puño y letra en los márgenes de sus guiones.

La figura de Marilyn Monroe cobra vida a través de una colección inédita de cartas personales y cientos de objetos originales en una exposición por el centenario de su nacimiento que revela cómo una de las estrellas de Hollywood más magnéticas moldeó su imagen con piezas que han pasado a la historia del cine.

Marylin Monroe: Hollywood Icon muestra a partir de este domingo en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Los Ángeles un viaje que trasciende su mito de sex symbol en el séptimo arte para explorar la psique de Norma Jean.

Monroe “era una mujer compleja y le encantaba leer, el arte, el cine, y creo que era una artista realmente creativa. Espero que estos objetos cuenten la historia de cómo estaba moldeando esa imagen pública”, indicó a EFE Sophia Serrano, curadora asociada en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Un archivo inédito

La muestra cuenta con una exposición de notas escritas de su puño y letra en los márgenes de sus guiones, libros de su biblioteca personal, maquillaje que se conserva tal cual lo dejó, así como el armario que definió a la estrella de Hollywood, como el icónico vestido rosa de Gentlemen Prefer Blondes (Los caballeros las prefieren rubias), de 1953.

La selección cuenta además con cientos de piezas que la propia intérprete atesoró, desde correspondencia, contratos que marcaron su destino, recibos cotidianos y retales de periódicos en los que se hablaba de su impacto en la industria en su época dorada.

“Marilyn lo guardaba todo y realmente se aferraba a muchas de sus pertenencias. Así que en realidad tuvimos bastante para elegir en cómo íbamos a dar forma y contar su historia”, agregó Serrano.

La preservación de algunas de sus pertenencias más íntimas y, hasta el momento, desconocidas para el público, permiten reconstruir una vida que no fue fácil y que ella misma se encargó de dejar constancia hasta su prematura muerte el 4 de agosto de 1962, con 36 años.

Una persona observa cuadros en la exposición que celebra el centenario del nacimiento de Marilyn Monroe, este miércoles en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/Omar Alonso

La exposición se organiza de forma temática para que los objetos dialoguen entre sí. “Todas estas piezas logran contar una historia sobre quién era, no tanto Marilyn, sino más bien Norma Jeane”, precisó la curadora.

“La vida de Monroe y su prolífica producción creativa han permanecido como una fuente inagotable y continua de fascinación, inspiración y devoción hasta el día de hoy”, dijo por su parte Amy Homma, Directora y Presidenta del Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, durante la presentación del evento.