Una invitación a detenerse y observar: la nueva muestra que se presenta en Casa Santa Ana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En una época marcada por el consumo acelerado de imágenes, la artista panameña Ana Elena Garuz propone un ejercicio poco común: detenerse a observar.

Esa es la invitación que atraviesa “Una forma de mirar”, la exposición que presenta en la Fundación Casa Santa Ana, ubicada en El Terraplén, y que reúne dibujos, pinturas y obras textiles construidos a partir de fragmentos de imágenes, recuerdos y observaciones del entorno cotidiano. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 12 de julio.

Casa Santa Ana es una fundación sin fines de lucro que busca conectar a las personas a través del arte contemporáneo. Foto/Cortesía

La exposición explora la abstracción figurativa mediante distintos lenguajes y materiales. Uno de sus ejes centrales es Fragmentos de una imagen (2026), una instalación compuesta por 48 dibujos realizados con lápiz de color sobre papel y dispuestos en una gran cuadrícula. Las obras muestran formas que parecen familiares, pero cuya fragmentación las vuelve ambiguas y abiertas a múltiples interpretaciones.

Garuz explica que el proyecto surge de una práctica de observación constante. Revistas ilustradas, objetos encontrados, colores vistos en la calle y pequeños detalles de la vida urbana forman parte de un archivo personal que luego transforma en imágenes.

“Trabajo desde una visión casi arqueológica. Voy buscando estos fragmentos que después dibujo y expongo juntos. Se vuelve un universo de imágenes que habla de la fragmentación de lo que estamos recibiendo y también de lo que me rodea”, comentó durante un recorrido por la muestra.

Vista de la exposición de Ana Elena Garuz, titulada "Una forma de mirar". Foto/Casa Santa Ana

Aunque muchos visitantes creen que las imágenes han sido recortadas y pegadas, todas están elaboradas a mano. La artista utiliza capas de lápiz de color para recrear la apariencia de un collage sin recurrir al collage tradicional. “Me interesa que parezca un collage, pero no lo es. Está dibujado con lápiz de color”, explicó.

La ciudad como archivo visual

Desde 2022, Garuz desarrolla la serie Fragmentos de una imagen, una investigación artística que continúa expandiendo y que presentó en la galería Diablo Rosso.

La artista reconoce que gran parte de su trabajo nace de la observación del entorno urbano. “Como artista uno está constantemente observando la ciudad. Hay cosas que, aunque son abstractas, entran a la ciudad de Panamá de alguna manera en mi trabajo”, señaló.

Ana Elena es una artista visual cuya práctica se centra en la pintura abstracta, expandiéndose hacia el collage, el dibujo y lo escultórico como medios para observar y reconfigurar el entorno. Foto/Cortesía

Para Garuz, tan importante como lo que aparece representado es aquello que permanece fuera del encuadre.

“Me interesa no solamente lo que está dibujado, sino también lo que no está. El espectador empieza a preguntarse de dónde viene ese fragmento y qué hay más allá de él”, explicó.

Del dibujo al textil

Además de los dibujos, la exposición incluye pinturas acrílicas y cinco grandes piezas textiles de la serie Recombinar y Reconstruir (2026), en las que la artista explora nuevas posibilidades dentro de su práctica. Estas obras evocan tapices o colchas y están construidas con fragmentos de tela teñida, bordes deshilachados e hilos visibles.

La presencia del textil remite a experiencias de infancia vinculadas a la costura. Muchas de las formas presentes en la exposición recuerdan patrones utilizados para confeccionar ropa, una referencia que surge de los años en que ayudaba a su madre a cortar piezas de papel y tela.

Según Garuz, estas obras abren una nueva etapa de exploración artística. “Los trabajos textiles empiezan a abrir otro camino dentro de mi práctica y me da mucha curiosidad ver qué pasará con ellos y cómo los seguiré desarrollando”, afirmó.

Una invitación a mirar de otra manera

Lejos de ofrecer respuestas cerradas, la artista busca generar una experiencia de contemplación y descubrimiento.

“He notado que la gente se pone a mirar, a observar y a descubrir”, comentó durante el recorrido.

Más que encontrar significados concretos, Garuz espera que el público se permita experimentar la obra desde la observación.

“Me gustaría que se preocupen menos por qué significa y más por observar, descubrir y sentir cómo les hace sentir”, expresó.

La muestra se lleva a cabo en la Fundación Casa Santa Ana, hasta el 12 de julio de 2026. Foto/Casa Santa Ana

En ese sentido, “Una forma de mirar” funciona como una invitación a desacelerar el ritmo cotidiano y a prestar atención a los fragmentos, colores y formas que suelen pasar desapercibidos en medio del flujo constante de imágenes de la vida contemporánea.