Una noche de salsa y merengue con Víctor Manuelle y Elvis Crespo en Panamá

El salsero puertorriqueño Víctor Manuelle está de visita en Panamá, donde se presentará este sábado 12 de octubre junto al merenguero Elvis Crespo.

La velada, cargada de salsa y merengue, tendrá lugar en Las Islas del centro de convenciones Atlapa.

Antes de su esperada presentación, Manuelle, quien nació el 27 de septiembre de 1968, conversó con La Prensa sobre sus expectativas para este nuevo espectáculo en el país, reflexionó sobre su trayectoria artística, habló de las personas que lo han inspirado y mucho más.

¿Qué podemos esperar del concierto junto a Elvis Crespo?

Este fin de semana va a ser bien especial. Hace muchos años que no me reúno con mi público de Panamá, así que va a ser una bonita oportunidad para llevar parte de lo nuevo y parte de las canciones que ya han hecho sus favoritas, además de compartir el escenario con mi amigo y hermano Elvis Crespo. A todos los que son fanáticos, van a tener bastante salsa y merengue. Yo sé que vamos a hacer un espectáculo digno y a la altura para este público panameño.

¿Cómo ha cambiado su estilo musical o su enfoque hacia la salsa a lo largo de los años?

Llevo 31 años como solista, obviamente he tenido que ir evolucionando, siempre buscando enfatizar en un estilo que ya me caracteriza, pero dentro de mi salsa romántica y despechada he hecho muchos movimientos musicales. He colaborado con artistas urbanos, he hecho muchas cosas, pero siempre manteniéndome en el enfoque de lo que es la salsa (...) Yo creo que hay que permitirle a las nuevas generaciones que hagan también este género musical con las influencias que ellos tienen en estos momentos, pero yo siempre he tratado de mantener un estilo refrescante, un estilo que vaya evolucionando con la juventud, pero que no pierda la esencia de lo que es la salsa clásica.

¿Quiénes han sido o son sus principales fuentes de inspiración en materia musical?

En el género de la salsa son muchas las personas. Te diría que personas como Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Rubén Blades, que eran discos que mi papá tenía en la casa cuando yo era más pequeño, pero de las generaciones más cercanas, obviamente está Gilberto Santa Rosa que es una de las influencias más grandes que tengo como artista, como empresario, de cómo llevar una carrera, yo creo que Gilberto me ayudó muchísimo en lo que es esta formación de artista.

¿Tiene algún recuerdo especial de las presentaciones anteriores en Panamá?

Yo recuerdo una muy especial, fue al principio de mi carrera que veníamos a los carnavales y recuerdo que Gilberto [Santa Rosa] me llevó a una presentación que fue la primera vez que el público panameño me veía. Fue para mí bien lindo ese respaldo, creo que fue para los años 95, si no me equivoco, pero sí recuerdo esas primeras presentaciones donde uno se va ganando el público y ya después de eso pues, las presentaciones han sido mucho más lindas, más formales, pero ese principio de venir y darme a conocer siempre será un recuerdo muy lindo de Panamá.

Los socios del Club La Prensa cuentan con un 15% de descuento en las entradas de la actividad de este sábado, denominada “El Concierto”. Las puertas del recinto abrirán a las 6:30 p.m., mientras que el show dará inicio a las 8:30 p.m.