Vamos, la exposición sobre fanaticada y fútbol

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La muestra recoge momentos que solo el ojo detrás del lente sabe reconocer, como el trabajo de organización de La Extrema Roja, tomadas en 2024, que muestra el armado y las pruebas que se hacen desde la noche anterior al partido.

VAMOS, es una invitación a recorrer y reconocer, a través de una colección fotográfica, en blanco y negro, las emociones colectivas que viven los aficionados que asisten a los partidos de fútbol, más allá de los 90 minutos reglamentarios.

La muestra de 35 fotografías, de más de 2 mil capturadas por el lente de su autor, recoge expresiones auténticamente humanas, pocas veces visibilizadas, de ese jugador #12, que no solo está en las gradas, sino que también libra su propia batalla en la cancha.

Este proyecto nace del interés de descubrir “quién cuenta lo que no se ve en la televisión”, dice José Rovira, un joven fotógrafo de La Chorrera, que ya en 2016, trabajando para un torneo colegial de fútbol, pudo percibir que habían diferentes perspectivas de vivir y ver ese deporte. Pero no fue hasta 2021, cuando obtuvo su primera acreditación de la Federación Panameña de Fútbol, para cubrir los partidos, y su sueño empezó a tomar forma.

En ese momento, por ser un medio nuevo (redImagestudio.com), la FEPAFUT le asigna trabajar solo en las gradas. Allí empezó a tomar forma este proyecto, y a pesar de que Panamá no clasificó para el mundial de 2022, Rovira decidió continuar profundizando en una historia, que “no hablaba de fútbol sino de identidad, emoción y memoria”.

La colección recoge momentos que solo el ojo detrás del lente sabe reconocer, como el trabajo de organización de La Extrema Roja, tomadas en 2024, que muestra el armado y las pruebas que se hacen desde la noche anterior al partido; otra de 2021, que constituye un registro histórico, cuando la fanaticada se subía a la cerca del estadio viejo para ver los partidos, algo que hoy no es posible.

El blanco y negro inmortaliza los segundos en que un aficionado o aficionada parece paralizada ante la jugada que puede cambiar el marcador. “En las gradas, fuera de las cámaras, cada aficionado juega su propio partido”, señala Rovira.

¿Qué significa VAMOS? “Usé como referencia uno de los letreros que están en el estadio que dice VAMOS PANAMÁ, pero mi intención no es usar la palabra como expresión de aliento o ánimo, sino de afirmación.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen le dio la bienvenida a esta iniciativa que recoge un trabajo producto de la observación para documentar, desde 2021 hasta 2025.

“Era el lugar donde tenía que estar, porque responde a ese viaje natural del fanático en este momento, que llevaba todas esas emociones”.

En la terminal No.1, nacionales y extranjeros que llegan o hacen conexión con otros vuelos, han tenido la oportunidad de ver esta colección que se mantendrá hasta el 20 de julio, cuando concluya la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Vamos es la primera fase de un proyecto mayor. Rovira, programa llevar la colección a otras locaciones en el país, como el Museo del Deporte Panameño, e incorporar más fotografías. Además, ya adelanta la preparación de un foto libro, porque este proyecto es más que el mundial de fútbol. “Es la oportunidad para que el público se identifique, para que el jugador vea lo que no ve, y que el fanático se vea como el protagonista”.

La emoción es identidad, también es memoria colectiva.