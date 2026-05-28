Video. Sech revoluciona Lisboa al unirse a Bad Bunny ante miles de personas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El artista panameño conmocionó el ‘Estádio da Luz’ como el invitado sorpresa de la noche, interpretando el éxito global ‘Ignorantes’ y el clásico ‘Otro Trago’.

El laureado cantante panameño de música urbana, Carlos Isaías Morales Williams, conocido mundialmente como Sech, consolidó un nuevo hito en su carrera internacional al presentarse como el invitado sorpresa de Bad Bunny en Portugal.

El encuentro musical ocurrió la noche de este miércoles 27 de mayo, durante el segundo concierto abarrotado del astro puertorriqueño en el majestuoso Estádio da Luz de Lisboa.

La aparición de “El Peluche” se dio bajo la dinámica de la “canción sorpresa”, un segmento exclusivo que Bad Bunny mantiene en su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

Así emergió Sech al escenario en el concierto de Bad Bunny en Lisboa.

Sech emergió de forma espectacular desde el foso del escenario en un ascensor, desatando la euforia inmediata de los miles de fanáticos lusos que llenaron el recinto deportivo.

La descarga musical comenzó con “Ignorantes”, la exitosa colaboración de desamor lanzada en 2020 como parte del icónico álbum YHLQMDLG. Al ser la pieza exclusiva de la noche, esta canción no volverá a ser interpretada en ningún otro espectáculo de la gira mundial.

"El Peluche" desató la euforia en el concierto de Bad Bunny en Portugal.

La complicidad y energía de ambos artistas en tarima se extendió con una versión especial en remix de “Otro Trago”, el himno que catapultó al panameño al estrellato internacional en 2019.

De locos

Este triunfo en tierras europeas llega en un momento cumbre para el rapero, compositor y productor canalero, quien se encuentra promocionando su más reciente producción discográfica titulada SECHO GANG.

Este nuevo álbum reafirma la vigencia y evolución del sonido de Sech en la escena global, consolidándolo como uno de los máximos referentes del género urbano.

Al finalizar el espectáculo, el propio Sech reflejó la magnitud del evento en sus redes sociales con un efusivo mensaje: “PORTUGAL ESTUVO DE LOCOS”.

"El Peluche" desató la euforia en el concierto de Bad Bunny en Portugal.

Furor en las redes sociales

Las reacciones en las plataformas digitales no se hicieron esperar, uniendo a creadores de contenido, figuras públicas y fanáticos en una sola voz de apoyo.

El creador de contenido DEPAKER comentó en la publicación del artista: “Que toda la gloria sea para Dios”, a lo que Sech respondió con un sincero “Amén”.

Por su parte, el reconocido influencer Juan Pablo Barceló también se sumó a los elogios calificándolo formalmente como “El mejor”.

"El Peluche" desató la euforia en el concierto de Bad Bunny en Portugal.

El impacto de su música y el fervor de los asistentes quedaron retratados en los mensajes de sus seguidores. La fanática Tania Pimentel expresó sentirse “bendecida por haberlo visto en vivo”, mientras que July González destacó la conexión internacional del artista al comentar: “¡Amé verte Sech! Te rumbee hasta más no poder en mi querida Colombia y anoche te disfruté hasta más no poder en Lisboa”, recibiendo un “gracias siempre” por parte del cantante.

Reacciones de show de Bad Bunny y Sech en Lisboa.

Asimismo, seguidores como Víctor Maclao resaltaron el valor emocional de sus canciones: “A veces pienso que no puedo más, pero me pongo unas de Sech en el tren y me recargo. Gracias por la música”.

La gira de Bad Bunny continuará su rumbo hacia Madrid, España, donde ofrecerá 10 presentaciones consecutivas a partir del próximo 30 de mayo, para luego seguir recorriendo las principales arenas de Alemania, Países Bajos, el Reino Unido y el resto del continente europeo.