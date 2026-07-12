NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La emotiva tradición de Inglaterra en el Mundial 2026: cantar “Wonderwall” con su afición.

No hubo prisa por abandonar las gradas del Hard Rock Stadium, Florida, después de que Inglaterra derrotara 2-1 a Noruega y sellara su clasificación a las semifinales del Mundial 2026.

Mientras los jugadores permanecían en el centro del campo celebrando el pase a la siguiente ronda, desde las tribunas comenzó a escucharse un coro que, en cuestión de segundos, envolvió todo el estadio: Today is gonna be the day....

Miles de aficionados ingleses entonaron Wonderwall, el clásico de Oasis, y los futbolistas respondieron cantando a una sola voz, abrazados y con los brazos sobre los hombros de sus compañeros. La escena, cargada de emoción, se ha repetido después de cada triunfo de Inglaterra y ya es una de las imágenes más memorables de esta Copa del Mundo.

Jugadores de Inglaterra celebran luego de ganar el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/Octavio Guzmán

La celebración cobró aún más fuerza luego de la actuación de Jude Bellingham, quien marcó un doblete para darle la victoria a los Tres Leones frente a Noruega. Las cámaras captaron al mediocampista y al capitán Harry Kane cantando emocionados junto a la afición, imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Entre quienes disfrutaban el momento también apareció David Beckham, quien, desde uno de los palcos del estadio, se unió al coro acompañado por uno de sus hijos.

Un nuevo himno para los Tres Leones

Según reportes de la prensa británica, Wonderwall formó parte de las canciones que la Federación Inglesa de Fútbol propuso a la FIFA antes del inicio del Mundial. Entre las opciones también figuraba Sweet Caroline, convertida en uno de los himnos de la etapa del exseleccionador Gareth Southgate.

No obstante, la llegada del técnico Thomas Tuchel marcó el comienzo de una nueva etapa para la selección, y el clásico de Oasis terminó encontrando su espacio entre jugadores y aficionados.

La primera vez que sonó fue tras el triunfo 4-2 sobre Croacia, en el debut de Inglaterra en el Mundial. Lo que comenzó como un canto espontáneo terminó convirtiéndose en una tradición que se fortalece con cada victoria.

Aficionados de Inglaterra animan en el partido de cuartos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Noruega e Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/Octavio Guzmán

Más que una canción

Lanzada en 1995 como el cuarto sencillo del álbum (What’s the Story) Morning Glory?, Wonderwall es una de las canciones más emblemáticas de Oasis. Escrita por Noel Gallagher, el tema ha trascendido generaciones y hoy vive una nueva etapa como símbolo de unidad entre la selección inglesa y sus seguidores.

No es la primera vez que la canción acompaña un gran evento deportivo. En la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Liam Gallagher la interpretó junto a su entonces banda, Beady Eye.

Durante este Mundial, Wonderwall comparte protagonismo con otro clásico de la música británica: Hey Jude, de The Beatles, que también ha sido coreado por la afición inglesa en distintos partidos.

Un aficionado de Inglaterra en el estadio Hard Rock en Miami (Estados Unidos). EFE/Octavio Guzmán

El próximo miércoles 15 de julio, Inglaterra se enfrentará a Argentina en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia. El ganador avanzará a la final del 19 de julio.