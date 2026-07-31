Xunami Muse: de Colón a la competencia drag más vista del mundo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La drag queen panameña habla sobre sus inicios, el desafío de competir en la franquicia de Drag Race, su visión de la escena drag nacional y el nuevo reto que enfrenta como la única representante del país en Latina Royale.

Nació en Colón, Panamá, pero fue en Nueva York donde encontró el escenario que cambiaría su vida. Hoy, tras competir en la temporada 16 de RuPaul’s Drag Race, el reality de drag más conocido del mundo, Xunami Muse se prepara para representar nuevamente al país en Drag Race México: Latina Royale.

“Soy la única representante de Panamá en esta edición y me llena de mucha emoción”, contó Xunami en entrevista con ELLAS.

El nacimiento de Xunami Muse

El drag es el arte de la imitación de género, donde los artistas exageran y realzan aspectos de la feminidad o la masculinidad con fines de entretenimiento, según destaca la BBC.

“Mis primeras memorias del transformismo (drag) eran la One Two, y Rupaul. Me sentí tan identificada cuando las vi”, relató Michael Alexander White, quien da vida al personaje de Xunami.

Foto: Cortesía

Todo comenzó en 2007, durante una fiesta de Halloween. Con una peluca, unos tacones y una máscara, Xunami se disfrazó de reina del baile, sin imaginar que esa noche daría vida al personaje que la llevaría a escenarios internacionales.

“La reacción que recibí ese día me hizo sentir un poder que nunca había sentido antes. [Allí fue] cuando nació el alter ego que ahora conocemos como Xunami Muse”, recordó.

Y aunque hoy se presenta frente a miles de personas, aseguró que su mayor obstáculo al inicio fue la timidez.

“Era muy penoso, pero entendí que si seguía así nunca iba a llegar a donde quería. Desde el principio me forcé a hacer aquello que más miedo me daba. Así descubrí que podía convertir ese miedo en adrenalina sobre el escenario”, afirmó.

Ese proceso la llevó, años después, a convertirse en una de las concursantes de RuPaul’s Drag Race, considerada la plataforma más importante del drag a nivel mundial.

Foto: Cortesía

“Para mí significó un nuevo mundo. Fue una oportunidad a poder crear mi vida ideal. Ser elegida por RuPaul es como un sello que dice ‘tú eres una de las buenas ahora mismo’”, señaló. Xunami es la segunda drag queen panameña en participar del reality, luego de Serena Chacha, quien participó en la quinta temporada.

Sin embargo, explicó que el mayor reto de la competencia no fueron las pruebas de actuación, baile, costura o comedia, sino la fortaleza mental.

“Lo más difícil son las dudas. Para llegar hasta el final, uno tiene que tener una muy buena fortaleza mental. Ese es el primer ingrediente que necesitas si quieres triunfar”, sostuvo.

La escena drag panameña

Después de desarrollar gran parte de su carrera en Estados Unidos, Xunami aseguró que regresar a Panamá la sorprendió gratamente.

Foto: Cortesía

“Amé que los artistas drag de aquí en Panamá están al mismo nivel que el resto del mundo. Han desarrollado su escena tal cual como sus disciplinas. Todas practican algo distinto. Yo diría que, en término de disciplina, se dan más duro que algunos lugares que he ido, y me inspira a seguir evolucionando y no limitarme.”, aseveró.

Incluso considera que, en algunos aspectos, la escena local supera a ciudades estadounidenses con mayor tradición.

“En Estados Unidos la mayoría de chicas son drags de bar. Se conforman con hacer shows de bar y no hay nada malo con eso, pero suelen correr en el mismo círculo por años sin tener que evolucionar. En Panamá, las chicas hacen eso y mucho más.”, comentó.

Foto: Cortesía

Una nueva oportunidad

Ahora, Xunami es la única representante panameña en Drag Race México: Latina Royale, cuya competencia reúne a participantes de distintas ediciones internacionales.

“Me emociona muchísimo representar a Panamá. Es una oportunidad para mostrar cuánto he evolucionado desde la temporada 16 y volver a presentarme ante la audiencia internacional. Lo siento como un nuevo comienzo”, afirmó.

Sobre lo que el público puede esperar de esta nueva temporada, adelanta que habrá mucho glamour, pero también historias con las que cualquiera podrá identificarse.

Foto: Cortesía

“Los looks están increíbles, todas dimos lo mejor. Pero también hubo mucho corazón. Más allá del drag, la gente va a conectar con esa lucha constante por ser una mejor versión de uno mismo. Además, van a conocer mucho más de mi sentido del humor, mi talento y mi corazón”, aseguró.

Drag Race México: Latina Royale se estrenó este 30 de julio y podrá verse todos los jueves a las 9:00 p.m. a través de la plataforma WOW Presents Plus (wowpresentsplus.com)

Foto: Cortesía

Y lejos del maquillaje, los vestuarios y las luces del escenario, Xunami reveló un detalle que pocos conocen sobre ella: le encanta comer y pasar horas jugando videojuegos.