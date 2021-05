‘You Got Me’, lo nuevo de la cantante panameña Astrid Nicole

MÚSICA

La cantante panameña Astrid Nicole se encuentra de estreno. El 7 de mayo pasado fue el lanzamiento del tema You Got Me, un trabajo en conjunto con el dj y productor italiano Matthew Ros y el también productor coreano Sielo.

“Todo fue muy espontáneo. Nos unimos vía internet, cada uno en sus países, y salió genial”, cuenta la panameña, radicada desde hace tres años en Finlandia. Precisamente, la canción ya cuenta con su video oficial, el cual fue grabado por completo en Helsinki.

You Got Me, disponible ya en todas las plataformas digitales, se promociona actualmente en Italia, Corea del Sur, Finlandia y ahora en Panamá, pero la idea es que se expanda aún más, expresa la artista, cuya carrera musical empezó a los 17 años, cuando participó en el Proyecto Estrella 2013.

Astrid Nicole se encuentra por estos días en Panamá, donde visita a su familia. ”El año pasado no pude venir por la pandemia. Aunque las cosas no están del todo bien, sentí que era el momento adecuado de venir a verlos”, afirma.

Durante su estancia en Panamá, la artista tendrá una presentación única en el restaurante de la capital. Esto, luego de tres años de no compartir con su público panameño.

Finalmente, Astrid Nicole adelantó que en lo que transcurre de este 2021 le esperan “muchas más canciones y proyectos televisivos”, por lo que exhortó a sus fanáticos a que estén pendiente de sus redes sociales.