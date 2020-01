Diario británico espía al príncipe Guillermo

LONDRES, Reino Unido (EFE).- El periódico News of the World contrató a un detective privado para seguir e investigar al príncipe Guillermo y a otras cien personalidades en el Reino Unido, según reveló este lunes la cadena británica BBC.



Además del príncipe, segundo en la línea de sucesión al trono británico, el detective contratado por el dominical clausurado en julio espió a la ex novia del príncipe Enrique, Chelsy Davy, al ex fiscal general del Estado Peter Goldsmith y al entrenador de fútbol portugués José Mourinho.



Según las revelaciones del ex policía Dereck Webb, el periódico de Rupert Murdoch le pagó durante ocho años para investigar a todo tipo de personas, desde el ex futbolista Gary Lineker hasta a familiares de celebridades como los padres del actor Daniel Radcliffe, que encarna a Harry Potter en el cine.



Webb declaró a la BBC que no está "avergonzado" por sus acciones y que no cometió ilegalidades en ninguno de los trabajos que desempeñó para el dominical.



La compañía News International, propietaria del rotativo, rehusó hacer comentarios sobre el "trabajo específico" de ese detective. El periódico News of the World fue clausurado el pasado julio después de que se conociera que había pinchado el teléfono de la Milly Dowler, una niña secuestrada y asesinada por un pederasta.



El escándalo destapó que ese tipo de prácticas eran habituales en el tabloide por parte de detectives y periodistas. Un nuevo capítulo del escándalo de las escuchas telefónicas se abrió este lunes, después de que Webb desvelara también que el rotativo de Murdoch le contrató para espiar a dos de los abogados de las víctimas de los pinchazos con el fin de desacreditarlos y hacerles abandonar los casos.



News International reconoció a través de un comunicado que algunos de los implicados en el caso fueron "objetos de vigilancia", algo que, subrayó, no es ilegal, pero sí "profundamente inapropiado".



También, el jefe de Scotland Yard en funciones, Tim Godwin, dimitió tras 30 años de servicio en la Policía británica para trabajar en una empresa privada. Godwin era el responsable policial desde que Paul Stephenson renunció a su puesto tras verse involucrado en el escándalo de las escuchas del News of the World.