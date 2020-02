Honor a una trayectoria

El periodista y poeta Álvaro Menéndez Franco recuerda con claridad cuando conoció al novelista y cuentista Rogelio Sinán.

Fue en el año de 1949, en el antiguo local del Frente Patriótico por la Juventud, ubicado en la Avenida B., en la ciudad de Panamá, cuando el escritor y pintor Ramón H. Jurado le presentó a Menéndez Franco, por entonces un estudiante, al autor de Plenilunio y La Boina Roja.

De inmediato fluye una simpatía entre ambos intelectuales panameños.

En 1952, Sinán dictaba clases de poesía y métrica en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación en la Avenida A, edificio que hoy está abandonado.

“Es allí donde me inscribí como su alumno, pero ocurrió un incidente que me obligó a retirarme y a tomar las clases en su casa, en la Avenida Ancón”, cuenta en tono fuerte el antiguo estudiante.

Precisamente es en honor a ese insigne hombre de las letras ya fallecido, que el Consejo Nacional de Escritores y Escritoras de Panamá entrega cada dos años la Condecoración “Rogelio Sinán” a un autor istmeño cuya obra sea sobresaliente.

Este año el honor recayó en Álvaro Menéndez Franco, quien expresa que no la esperaba. ¿Por qué? Sencillo, él fue presidente de este consejo y miembro activo por varios años, por lo que no le parecía lógico autopostularse, pero tiene dos años de no pertenecer a este colectivo, lo que le abrió una posibilidad.

Es una distinción que reconoce su labor de 60 años y que está influenciada por la palabra y la obra del maestro Rogelio Sinán, dice.

Álvaro Menéndez Franco nació un 25 de abril de 1933, es escritor, periodista y político. Además es un hombre de buen humor.

Su carrera literaria se inicia en 1946 cuando era alumno del Colegio José Daniel Crespo, que en ese tiempo se llamaba Colegio Secundario de la provincia de Herrera, cuenta. En ese entonces, obtuvo el primer premio de la Semana del Libro con su cuento Ondas Raíces.

Y de allí poco a poco se va abriendo camino en el mundo de la literatura.

En su opinión, considera que su obra ha sido difundida, hasta el punto de que quedan muy pocos ejemplares en las librerías del país. “Como se ha consumido y no se han hecho reediciones he dependido de las traducciones en el exterior”.

En total ha escrito más de 30 obras, pero ha publicado 15 y parcialmente otros 14 títulos. “Es muy difícil editar en Panamá, a menos que lo haga el Estado y la mayoría de mis ediciones son particulares que salen de mi bolsillo y eso es un gran sacrificio”.

Una de sus últimas obras reeditadas fue Rezongos de Adán, en 2004, por la Universidad Tecnológica de Panamá. Fueron 500 ejemplares que regaló, porque en ese tiempo pertenecía al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y no era permitido venderlas.

El laureado escritor adelanta que está recogiendo todos los artículos que ha publicado, incluyendo sus comentarios literarios en revistas y periódicos nacionales e internacionales, para hacer una obra completa, lo cual es “muy ambicioso”, expresa. Aunque está consciente de que este trabajo le podrá tomar más de un año.

RECUERDOS DE SINÁN

Con emoción comenta que Bernardo Domínguez Alba, el verdadero nombre de su maestro, es uno de los grandes exponentes de la literatura panameña por la honda huella que han dejado sus poesías, cuentos y novelas en diversas generaciones de lectores y escritores.

El periodista lo recuerda como una persona simpática, “con un buen sentido del humor y chistoso”. Por ejemplo, la gran poetisa Esther María Osses vivía cerca de una estación de gasolina Esso en San Francisco y él le decía “Esther María Esso”.

Además estimulaba a los jóvenes escritores. Incluso a sus 20 años le pidió a don Álvaro un manojo de poemas y de ellos escogió Canto al barrio del Marañón.

Este trabajo se lo envió al escritor Agustín del Saz y lo incluyó en una antología panameña que se llamó Nuevas poesías panameñas, que fue editado en España.

De su labor como narrador dice que nunca escribió nada que fuera mediocre o pornográfico, “a pesar de que le interesaba a Rogelio Sinán el sexo en la literatura”.

¿En qué géneros se destacó Rogelio Sinán? Sin titubear responde que en poesía, novela y letras infantiles.

¿Cuáles de sus obras seguirán presentes con el paso del tiempo? Dice que el poema Incendio es uno de ellos. Inspirado en un hecho de la vida real y en el que imita a la Divina Comedia de Dante: al usar el limbo, infierno y paraíso. Es un poema que se llevó al teatro en 1956.

La Boina Roja y Plenilunio también están en su lista de preferidas.

Por otro lado, subraya que la casa original de Sinán es de madera, de tres pisos y está ubicada en la Avenida Sur. Actualmente se mantiene clausurada y en pleno abandono. “Propongo a las autoridades que al menos pongan un candado y una placa que diga: ´aquí vivió con su familia Rogelio Sinán”. El autor falleció en una residencia en San Francisco de la Caleta, en 1994.

ESCRITORES Y SOCIEDAD

En Panamá hay “muy buenos escritores, pero la sociedad no los conoce”.

Es aquí donde diversas entidades como la Universidad Tecnológica y el Departamento de Letras del Instituto Nacional de Cultura (Inac) tienen la labor de difundir los nuevos nombres y no solo quedarse en escritores como Amelia Denis o Ricardo Miró, puntualiza.

Por otro lado, señala que hay escritores que han marcado las letras en Panamá. Por ejemplo, los poetas Demetrio Fábrega y José Franco. Sus poemas han dado la vuelta al mundo, asegura.

En este punto, dice, que la razón por la que algunos escritores panameños eran muy conocidos en épocas pasadas se daba porque la población era más pequeña.

Para ese entonces, añade, los dirigentes del país siempre tenían a su lado a escritores. El general Esteban Huertas tenía como secretario a Ricardo Miró, a los 22 años, que luego se convirtió en secretario de la presidencia de Belisario Porras.

También destaca a escritores extranjeros como Nicanor Parra (Chile), Carlos Fuentes (México) y Roberto Fernández (Cuba).

SEGUNDO PLANO

Para Álvaro Menéndez Franco el panorama cultural de Panamá tiene un gran desarrollo del teatro y la pintura, y la literatura viene en segundo plano, aunque se dan algunos estímulos a este último. “Pero el teatro y la pintura son fenómenos muy importantes”, recalca.

En este sentido, afirma que es partidario de que se apruebe la ley que convierte al Inac en un ministerio.

Pero también está claro en que hay un sector de la sociedad que se opone, porque alega que solo será un Inac grande, lo que aumentará la planilla y que la cultura necesita lo contrario.