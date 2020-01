Juanes compone tema para película de Disney

LAS VEGAS, Estados Unidos, (AP).- Juanes está a cargo de la canción de la película de Disney "McFarland", sobre unos jóvenes atletas latinos en Estados Unidos, que se estrenará el próximo año.

"Estoy súper emocionado, es una oportunidad gigante para mí", dijo el cantante colombiano en una entrevista reciente con The Associated Press sobre la pieza, que será el tema de la cinta en todas sus versiones, no sólo para Latinoamérica."Nos parece súper chévere porque es una oportunidad para el español, para mí", agregó.

La película cuenta la historia de unos estudiantes de secundaria de ascendencia mexicana que trabajan como agricultores en la pequeña ciudad de McFarland, en el centro de California.

"Todo el día estaban corriendo, se iban corriendo a la escuela, después se iban corriendo al campo donde trabajaban con sus papás recogiendo lechugas, jitomates y naranjas", dijo Juanes.

Hasta que los descubre el maestro de educación física, interpretado por Kevin Costner, quien les propone hacer un equipo de campo traviesa con la idea de que puedan aprovechar su talento."La canción se llama 'Juntos' y es una canción que habla sobre la importancia de eso, de hacer equipo y de trabajar juntos para hacer las cosas", sostuvo Juanes. "Es una canción optimista".

El artista hizo también la canción de la película "Rosario Tijeras" de Emilio Maillé. Para inspirarse para "McFarland" el rockero, recientemente galardonado con su 20mo Latin Grammy, a mejor canción de pop/rock por "Loco de amor", buscó el mensaje de la película.

"Es un poquito la historia de cada uno, en diferentes dimensiones. Es esa idea de superación personal, de tener fe, disciplina, esfuerzo", señaló.Juanes planea hacer el video de la canción en McFarland con los actores y la directora Niki Caro en las próximas semanas."Voy a estar con los chicos corriendo y cantando", dijo.