Msnbc mostrará documental sobre Jackson con testimonios de Murray

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.(DPA).-Conrad Murray protagonizará un revelador documental sobre Michael Jackson, según dio a conocer este lunes la cadena televisiva Msnbc, un día después de que el médico fuera declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte del cantante.



Michael Jackson and The Doctor: A Fatal Friendship" (Michael Jackson y el doctor: una amistad fatal) será emitido este viernes, indicó la cadena, que no dio a conocer cuánto se le pagó al médico de 58 años para aparecer en el film.



En el documental, que era elaborado desde hace dos años, se ve a Murray hablando de su relación personal con el "rey del pop".



Según Entertainment Weekly, las entrevistas con el médico fueron realizadas antes de que fuera acusado por la muerte del artista.



Murray no testificó en el juicio que finalizó el lunes, por lo que sus declaraciones en la película permitirán conocer por primera vez públicamente su versión de lo ocurrido.



En el juicio, los fiscales mostraron un video de su entrevista con la policía dos días después de la muerte de Jackson.