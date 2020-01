Carlos 'Tito' Afú pide investigar a los 71 diputados de la pasada administración

El diputado del partido Cambio Democrático (CD), Carlos "Tito" Afú, pidió a las autoridades investigar a los 71 diputados de la pasada administración gubernamental. Las declaraciones de Afú fueron dadas a conocer hoy en la mañana al momento de recibir las credenciales del Tribunal Electoral que lo acreditan como diputado electo en el circuito 7-1.

"Si nos van a investigar que no solo investiguen a Tito Afú, y a los que están impugnados. Aquí se tienen que investigar a los 71 diputados que estuvimos hasta el 30 de junio de 2014. Que se nos haga una auditoría completa... a todos. Yo no tengo miedo a que me hagan una auditoría", precisó.

"Le pido a las autoridades competentes que si van a hacer una investigación, que la hagan a todos para que todo el mundo entregue lo que tiene que entregar y que nos hagan una efectiva evaluación a cada uno", añadió.

Afú estuvo acompañado hoy por el exmandatario de la República Ricardo Martinelli y del secretario general de CD, Rómulo Roux.

El domingo pasado Afú ganó las elecciones parciales ordenadas por el Tribunal Electoral en el circuito 7-1, con un conteo final de 14 mil 358 votos contra 13 mil 940 del perredista Ovidio Díaz.