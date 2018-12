La panameña Argelis Wesley forma parte de la junta directiva del Latino Film Market desde los inicios de esta iniciativa en 2016, un evento que ocurre cada año en Nueva York y cuya meta central es ser una vitrina del cine latinoamericano.

Argelis Wesley, quien residió en el istmo hasta los 35 años de edad, se apuntó en este proyecto “cuando su fundadora, la cineasta puertorriqueña Arilyn Martínez Cora, me habló sobre su interés de crear una organización sin fines de lucro con la finalidad de hacer un espacio para cineastas latinos emergentes, quienes no cuentan con distribución para sus proyectos fílmicos”.

Los principales objetivos del Latino Film Market son “facilitar un espacio para cineastas latinos que estén ansiosos por establecer contactos y adquirir el conocimiento y las herramientas para promover y distribuir su contenido, donde la comunidad latina se incluye como el tema principal”.

“Adicional, brindamos talleres, conferencias y paneles de discusión conformados por expertos de la industria, con temas que incluyen el proceso de realización de películas, el mercadeo, promoción de proyectos fílmicos y reconocer a los cineastas latinos exitosos”, comparte quien decidió mudarse a Estados Unidos cuando se casó.

El Latino Film Market aspira a “replicar este evento en otras sedes dentro de Estados Unidos e internacionalmente para futuros cineastas interesados en establecerse en la industria del entretenimiento. Nos encantaría hacer paneles de discusión, talleres y muestras del cine independiente latino en Panamá en un futuro cercano”.

Panamá

Este año, Panamá fue el país invitado de honor y proyectaron cuatro de nuestros títulos: el documental Pasajeros en tránsito, de Luis Romero; el cortometraje De hermano a hermano, de Jeremiah Thompson; el documental Sopa, de Jorge Montenegro; y el largometraje Sin pepitas en la lengua, de Carlos y Juan Carlos García de Paredes. Cabe destacar que recibimos 150 propuestas fílmica de 19 países”.

Le fascinó Sopa por dos motivos. “Aprecio y valoro el talento y esfuerzo que hace el equipo Fundación Contra-Peso en utilizar el cine como una herramienta para difundir temas de contenido social. La segunda razón es apreciar los avances en la industria del cine en mi querido Panamá. Al ser una mujer afrolatina, valoro proyectos fílmicos como este documental, que denuncia la situación de una mujer colonense discriminada por su género, etnia y condición socioeconómica”.

Sobre Sin pepitas en la lengua: “leí su reseña Daniel sobre esta película en agosto pasado y pensé que sería genial que se estrenará durante el Latino Film Market. Contacté a la actriz panameña Miroslava Morales, quien formó parte del elenco. Luego, contacté a uno de sus directores, Carlos García de Paredes. No solo a mí me gustó la película, sino a toda la audiencia reunida en el Centro Fílmico Cantor de la New York University el pasado 14 de diciembre. La audiencia estaba conformada no solo por la diáspora panameña residente en Nueva York, sino también por entusiastas del cine latino quienes quedaron encantados. Por ejemplo, una chica argentina nos preguntó si la película se filmó en Miami. Les indicamos con mucho orgullo que fue filmada en su totalidad en Panamá”.

Durante la ceremonia de esta actividad también contaron con la participación de otros talentos panameños: el presentador Porfirio Betegón, la cantante Rossi López y la percusionista Dalys Torres. “ Porfirio vive en Brooklyn por más de 30 años. Conduce el canal digital De aquí para allá en donde hace interesantes entrevistas con miembros de la comunidad panameña en Nueva York. Dalys es una profesora de música y percusionista de música afrolatina. Rossi, la dama del sabor, es una extraordinaria intérprete del género salsa”.

Recuerdos istmeños

Argelis Wesley nació en la Ciudad de Panamá el 17 de junio de 1967.

"Aunque vivo de forma permanente en Estados Unidos de América, Panamá es y será mi residencia", comenta quien tiene una licenciatura en Publicidad por parte de la Universidad de Panamá y una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercadotecnia por la Universidad Interamericana de Panamá.

Recuerda que en Panamá su infancia estuvo rodeada de celuloide, pues cerca de su casa habían tres salas de cine, donde disfrutaba, en compañía de sus padres, de películas animadas clásicas de Walt Disney, las producciones de artes marciales asiáticas, de largometrajes mexicanas (en especial las protagonizadas por Mario Moreno Cantinflas), los musicales producidos por Hollywood y películas europeas.

Reside en Nueva York desde el año 2015. Anteriormente vivió en el estado de Virginia, por espacio de 9 años.

Procura visitar Panamá con frecuencia, "ya que todavía tengo a mis parientes vivos en el istmo".

Sus padres son profesores retirados: Ernestina I. Smith de Wesley y Roy Rasco Wesley, editor de la primera revista dedicada al turismo de Panamá desde 1962. En adición, tiene tíos y primos en las provincias de Bocas del Toro y Panamá.