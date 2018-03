El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) busca que su público aprenda cada vez más sobre cine. Por eso organiza talleres, paneles y mesas redondas.

Los boletos están a la venta en Panatickets, en los puntos de venta, online y en la puerta del evento.

El precio de cada uno es de $9.50, incluyendo cargo de servicio. Los acreditados al IFF Panamá, estudiantes y miembros de la industria tienen acceso abierto.

El viernes 6 de abril será la charla Producción de Diseño Sonoro, por el músico argentino Sebastián Vázquez, de 10:00 a.m. a 12:00 m.d., en el salón San Francisco del Hotel Central (San Felipe).

El sábado 7 de abril le tocará el turno a la charla Derecho de Autor (Ministerio de Comercio e Industrias-Dirección de Cine)” por la abogada panameña Isis Rivera de González, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el ya mencionado salón San Francisco.

Ese 7 de abril será la mesa redonda El rol de las mujeres en un mundo globalizado. Invitados: Anna Serner (CEO del Instituto de Cine de Suecia), Vania Catani (directora de la productora Bananeira Filmes), Laura Michalchyshyn (productora y ejecutiva de medios), Laura Gómez (actriz de la serie Orange is the New Black), Judith Rodríguez (actriz y directora) y moderadora: Pituka Ortega Heilbron, directora del IFF Panamá. Será de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en la Sala 1 de Cinépolis Multiplaza.

El domingo 8 de abril, de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. se llevará a cabo la mesa redonda Crítica de Cine en la sala 1 de Cinépolis de Multiplaza.

Los invitados serán los críticos y periodistas cinematográficos José Romero (Perú), Edgar Soberón Torchía (Panamá) y Daniel Domínguez Z. (Panamá, de La Prensa). El moderador será Klaus Eder (director de la Federación Internacional de Críticos de Cine, Fipresci).

El lunes 9 de abril será la charla Realización cinematográfica de bajo presupuesto, a cargo del productor estadounidense Andrew Hevia, de 10:30 a.m. a 12:00 p.m., en el salón San Francisco del Hotel Central.

El martes 10 de abril, de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., en el salón San Francisco se efectuará la charla Desafíos y oportunidades en VOD en Latinoamérica, por la productora ejecutiva Paula Gastaud.

El 10 y 11 de abril, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., en el salón San Francisco será el taller El arte en la grabación del sonido directo, por Jorge Muñiz (sonidista de cine ).

Proyecciones especiales

También hay proyecciones que incluyen un coloquio luego de la función. Lo único que requerirá será el boleto que compró para ver la película.

Ese será el caso de Paname, documental sobre Ferdinand de Lesseps y el fallido Canal francés, dirigido por Daniel Zapateiro, el 7 de abril a la 1:00 p.m., en la sala 7 de Cinépolis Multiplaza.

Luego de ver el documental Chasing Choral, sobre la desaparición de los arrecifes de coral alrededor del mundo, habrá un coloquio con el biólogo Zack Rago. Será el domingo 8 de abril a la 1:15 p.m., en la sala 7 de Cinépolis Multiplaza.

El clásico del cine cubano Lucía, del director Humberto Solás, será presentado por Klaus Eder, director de Fipresci y el cineasta Sergio Benvenuto. Podrá verlo el lunes 9 de abril, a las 6:45 p.m., en el Teatro Gladys del edificio El Hatillo.

El documental From The Ashes (contra la industria de la minería del carbón), dirigido por Michael Bonfiglio. Tras la proyección habrá un panel moderado por Andrés Castillo.

Será el martes 10 de abril, a las 6:30 p.m., en el Casco Antiguo de San Felipe, Palacio Bolívar. Los invitados serán Ricardo Moreno (organización Yaguará), Judith Jaén (Ministerio de Ambiente de Panamá), Líder Sucre (Earth Train / Geodiversity) y participantes de Bloomberg.

Cine en el barrio

El IFF Panamá brinda proyecciones gratuitas, a las 7:00 p.m., con “Cine en el Barrio”.

El viernes 6 será el documental La fuerza del balón (Panamá), de Alberto Serra, en el Complejo cultural y deportivo de La Siesta de Tocumén.

El sábado 7 será el drama animado Cartas de Van Gogh (Polonia, Gran Bretaña), de Dorota Kobiela y Hugh Welchman, en el Centro Deportivo de Alcalde Díaz.

El domingo 8 de abril será el drama deportivo Borg vs McEnroe (Suecia, Dinamarca, Finlandia), de Janus Metz. Será en el Parque Heleodoro Patiño de Juan Díaz.

Cinta costera 2, Mirador del Pacífico

En esta parte de la ciudad capital podrá ver varias películas de forma gratuita.

Viernes, 6 de abril, a las 7:00 p.m. ‘Cartas a Van Gogh’ (Polonia, Gran Bretaña), de los directores Dorota Kobiela y Hugh Welchman, y a las 9:20 p.m. será ‘Al otro lado de la esperanza’ (Finlandia), de Aki Kaurismäki.

Sábado, 7 de abril, ‘El libro de Lila’ (Colombia), de la cineasta Marcela Rincón, a las 7:30 p.m. , y ‘Muchos hijos, un mono y un castillo’ (España), del director Gustavo Salmerón, a las 9:10 p.m.

Domingo, 8 de abril, a las 8:00 p.m. ‘Los buscadores’ (Paraguay), de los realizadores Juan Carlos Maneglia, Tana Schembori.