El Óscar2018 tuvo, entre otras particularidades, que dos producciones nominadas a la estatuilla dorada estaban protagonizadas por transgéneros y\o dirigidas por un transgénero.

Daniela Vega, actriz transgénero, encarnó de manera apasionada a Marina, una joven que vio su vida dar un giro sorpresivo tras la ausencia de su novio y cómo debe hacer frente a una conservadora sociedad chilena, en Una mujer fantástica, del director Sebastián Lelio.

Este drama social obtuvo el Óscar a la mejor película en lengua extranjera y será el filme que dará inicio a las acciones de la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá).

Una mujer fantástica se proyectará en el IFF Panamá el lunes 9 de abril, a las 10:00 p.m., en Cinépolis Multiplaza, sala 6, y el luego el miércoles 11 de abril, a las 5:00 p.m., en el Teatro Gladys Vidal del edificio Hatillo. Daniela Vega estará en el istmo.

Mientras que en la categoría documental, Yance Ford, cineasta transexual, estuvo en la quiniela con Strong Island, una mirada sobre el racismo y las debilidades del sistema judicial de Estados Unidos cuando quiso explicarse por qué mataron a su hermano y cómo el asesino (un hombre blanco) no terminó detrás de las rejas.

OTROS EJEMPLOS

Antes de Una mujer fantástica, otras películas sobre o con transgéneros ganaron el premio Óscar.

Así ocurrió con El juego de las lágrimas (1992), de Neil Jordan, sobre la novia de un soldado británico y su relación con miembro de la organización terrorista IRA, que recibió seis nominaciones y ganó el de mejor guion original.

Los muchachos no lloran (1998), de Kimberly Peirce, que tuvo dos nominaciones al Óscar y le valió la primera estatuilla dorada a Hilary Swank, por entrar en la piel de Teena Brandon, quien siempre ha deseado ser un chico.

El club de los desahuciados (2013), de Jean-Marc Vallée, que ganó tres Óscar: actor principal ( Matthew McConaughey), actor secundario ( Jared Leto) y maquillaje. Jared Leto era Rayon, una de las tantas víctimas del sida en el Estados Unidos durante la década de 1990.

En tanto, La chica danesa (2015) con Eddie Redmayne como un pintor en la década de 1920 que pasa por una metamorfosis, tuvo cuatro nominaciones al Óscar y obtuvo uno de ellos: mejor actriz de reparto para Alicia Vikander.

TELEVISIÓN

Ya en la televisión estadounidense reciente se dieron casos de productos audiovisuales que presentaban la realidad de los transgéneros, ambos elaborados para sistemas streaming: Transparent ( Amazon Studios, 2014-actualidad) y Orange Is The New Black ( Netflix, 2013).

Transparent presenta a un padre de familia (interpretado por Jeffrey Tambor) de Los Ángeles, un docente jubilado que un buen día le comparte a sus tres hijos adultos que se siente mujer y que vestirá como tal.

Transparent obtuvo 41 distinciones, entre ellas el Globo de Oro para Jeffrey Tambor (antes de ser despedido por acusaciones de acoso sexual) y a la mejor serie de comedia o musical. También ha recibido ocho premios Emmy, entre ellos para Tambor (en dos ocasiones), dirección y diseño de producción, entre otros apartes.

Mientras que Laverne Cox (actriz transgénero) entra en la piel de Sophia Burset, una de las reclusas de la prisión de mujeres de Litchfield, en Nueva York, en el programa Orange Is The New Black. De paso, Cox fue la portada de la revista Time.

Orange Is the New Black ha recibido 46 premios, entre otros, cuatro premios Emmy. Laverne Cox ha sido dos veces nominada al Emmy por ser Sophia Burset.