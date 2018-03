Ante el alto nivel de las películas, fue positivo que la repartición de los premios Óscar 2018 fuera equilibrada.

Como adelanté en mis pronósticos, no se registró un resultado de muchas distinciones para una sola producción, como en el pasado ocurrió con Titanic o El Señor de los Anillos: el retorno del rey.

Fue emocionante que acerté 19 de las 20 categorías cuando les compartí mis vaticinios. Perdí en el renglón de mejores efectos visuales: pensé que era para La guerra del planeta de los simios y venció Blade Runner 2049.

La edición 90 de los galardones que entregan los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ocurrió en el Teatro Dolby de Los Ángeles y quizás fue la ceremonia que más abogó por la diversidad en todos los aspectos imaginables.

TRIUNFADORES

La vencedora de la noche fue el drama fantástico La forma del agua con cuatro estatuillas doradas: película, director, banda sonora (Alexandre Desplat) y diseño de producción (Paul Denham Austerberry, Shane Vieau y Jeff Melvin).

Por otro lado, Dunkerque se quedó con tres Óscar: edición (Lee Smith), sonido (Mark Weingarten, Gregg Landaker y Gary A. Rizzo) y efectos sonoros (Richard King y Alex Gibson).

Tres anuncios de un crimen dominó el renglón interpretativo: actriz principal para Frances McDormand y actor de reparto para Sam Rockwell.

Coco estaba nominada en dos apartes y triunfó en ambas: película animada y mejor canción ( Remember me). Es la primera producción en que Pixar se centra en una cultura foránea.

Mientras que Darkest Hour logró actor principal (Gary Oldman) y maquillaje (Kazuhiro Tsuji).

Blade Runner 2049 hace propio mejor fotografía (Roger Deakins) y efectos visuales (John Nelson, Gerd Nefzer, Paul Lambert y Richard R. Hoover).

En tanto, se quedaron con un Óscar Yo, Tonya (actriz de reparto para Allison Janney), Una mujer fantástica (Chile, mejor película extranjera), Ícaro (documental largo), Heaven is a traffic jam on the 405 (documental corto), The silent child (cortometraje de ficción), Dear Basktball (corto de animación), El hilo invisible (vestuario para Mark Bridges), Get Out (guion original para Jordan Peele) y Call me by your name (guion adaptado para James Ivory).

Como indiqué en mis pronósticos se fueron con las manos vacías Lady Bird, The Post, Star Wars: Los últimos Jedi y Mudbound.

LOS DISCURSOS

"Soy un inmigrante, como mis compadres Alfonso (Cuarón), Alejandro (González Iñárritu), como Gael (García Bernal), como Salma (Hayek) y muchos, muchos de ustedes. En los últimos 25 años he vivido en un país único, que es parte de aquí y parte de todas partes porque una de las cosas más hermosas de nuestra industria es que borra esas rayas en la arena. Sigamos haciéndolo. Me gusta vivir en Fox Searchlight, porque en 2014 ellos escucharon una propuesta loca con unos dibujos, una historia y una maqueta y creyeron que esta historia de este ser anfibio y una mujer muda entre musical y thriller iba a funcionar. Quiero agradecerle a la gente que me ha acompañado en todo este recorrido”: Guillermo del Toro.

“Miren a su alrededor, porque todas tenemos historias que contar y proyectos que necesitamos que sean financiados”, dijo McDormand, mientras que pidió "a los encargados de tomar decisiones en la industria que no hablaran sobre propuestas en las fiestas tras la premiación, sino que se reunieran en oficinas", resumió la agencia de noticias AP.

Gary Oldman mostró su gratitud hacia su madre. "Ella es mayor que el Óscar, cumplirá 99 jóvenes años en su próximo cumpleaños. Y está viendo la ceremonia desde la comodidad de su sofá. Le digo a mi madre, gracias por tu amor y apoyo. Pon la tetera al fuego. Llevaré el Óscar a casa".

"El amor de mi padre y madre por el cine construyó mi amor por las películas y les agradezco por eso": Sam Rockwell, hijo de dos actores. “Este es para Hal”, dijo Allison Janney. “Siempre estarás en mi corazón”. Su hermano, Henry, se suicidó en 2011 tras pasar por problemas de adicción.

DATOS

México domina el Óscar. Los 4 Óscar de La forma del agua, de Guillermo del Toro, hay que sumar que Alfonso Cuarón fue laureado en 2014 por Gravity (7 Oscar, incluyendo mejor película), y Alejandro González Iñárritu por partida doble, en 2015 por Birdman (4 Óscar, incluyendo película y director) y en 2016 por The Revenant (3 Óscar: director, actor y fotografía).

Sin olvidar que El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro, obtuvo 3 Óscar: fotografía, dirección artística y maquillaje.

Jordan Peele se convirtió en el tercer cineasta nominado al mismo tiempo en las categorías de mejor película, dirección y guion para una ópera prima.

Peele es el quinto cineasta afroamericano en ser nominado a mejor director, tras John Singleton ( Los colegas del barrio), Lee Daniels ( Precious), Steve McQueen ( 12 años de esclavitud) y Barry Jenkins con Moonlight (ganó mejor película).

Ya Chile había obtenido un Óscar en 2015 por el corto animado por Historia de un oso.

Sebastián Lelio, responsable de Una mujer fantástica, tiene pendiente de estreno en 2018 dos títulos en inglés y con financiamiento de Hollywood: el drama religioso Disobedience, con Rachel Weisz y Rachel McAdams, y la adaptación anglo de su aclamada Gloria, con Julianne Moore.

Una mujer fantástica es la primera película protagonizada por una transgénero en llevarse un Óscar.