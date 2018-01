Los Screen Actors Guild Awards (SAG, Sindicato de Actores de la Pantalla), es el gremio más grande de trabajadores de la industria de cine de Estados Unidos y son influyentes en la carrera del Óscar porque sus miembros representan entre el 40% y el 45% de todos los integrantes de la Academia de Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Esto significa que aquellas películas apoyadas por el SAG tienen muchas posibilidades de ser nominados a la estatuilla dorada (mañana 23 de enero se anunciarán las escogidas para el Óscar) y muchas veces determinan quiénes darán el discurso de agradecimiento en la ceremonia a inicios de marzo.

Aunque las actrices no fueron de negro como en los pasados Globos de Oro, el tema de los presentadores y de los vencedores fue el mismo: denunciar el acoso sexual contra las mujeres, dejar en evidencia la desigualdad salarial entre damas y caballeros y recordar la necesidad de darle más presencia a las mujeres en los argumentos de las películas y las series de televisión.

Figuras del mundo del espectáculo han sido acusados de comportamientos sexuales inapropiados o abusivos, como los actores Kevin Spacey, Jeffrey Tambor, Dustin Hoffman, Louis C.K., así como el productor Bob Weinstein y el director Brett Ratner.

Muchos de los ganadores de ayer domingo, en un evento ocurrido en Los Ángeles, ya se daban por descontado, pues venían ganando competencias recientes. Ese fue el caso de mejor actor en un largometraje para Gary Oldman por Darkest Hour y mejor actriz en un largometraje para Frances McDormand por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, o Julia Louis-Dreyfus que obtuvo su tercer SAG como actriz en una serie de comedia por Veep.

Mientras que Nicole Kidman fue otra segura al ganar como actriz en una mini serie por Big Little Lies, una categoría que ya había logrado por esta misma producción en los Emmy y en los Globos de Oro.

Una sorpresa fue que el programa This Is Us venciera en el aparte de mejor programa dramático a la que era favorita The Handmaid's Tale (del servicio de streaming Hulu), que había conquistado los Emmy y los Globos de Oro.

"A quienes nos ven cada martes por la noche y acogen este programa que refleja el pensamiento positivo y la esperanza y la inclusión, los amamos", dijo el actor Milo Ventimiglia al aceptar el premio al mejor elenco en una serie de drama en nombre de sus colegas.

"Qué bendición hacer lo que uno ama para ganarse la vida. Qué honor ser reconocido por los pares de uno por un trabajo bien hecho", expresó Sterling K. Brown, quien obtuvo la categoría de mejor actor en una serie dramática precisamente por This Is Us.

En tanto, Morgan Freeman recibió de manos de su colega y amiga Rita Moreno el premio a la trayectoria del Sindicato de Actores de la Pantalla.

CINE

Mejor reparto (Largometraje): Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres anuncios en las afueras, Reino Unido).

Mejor actor (Largometraje): Gary Oldman por Darkest Hour (El instante más oscuro, Reino Unido).

Mejor actriz (Largometraje): Frances McDormand por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres anuncios en las afueras).

Mejor actor secundario (Largometraje): Sam Rockwell por Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Mejor actriz secundaria (Largometraje): Allison Janney por I, Tonya (Yo, Tonya, EU)

Mejores especialistas de acción (Largometraje): Wonder Woman (EU)

TELEVISIÓN

Mejor reparto (Serie Drama): This Is Us (EU)

Mejor reparto (Serie Comedia): Veep (EU)

Mejor actor (Serie Drama): Sterling K. Brown por This Is Us (EU)

Mejor actriz (Serie Drama): Claire Foy por The Crown (Reino Unido)

Mejor actor (Serie Comedia): William H. Macy por Shameless (EU), su tercer Premio SAG por este papel.

Mejor actriz (Serie Comedia): Julia Louis-Dreyfus por Veep

Mejor actor (Telefilm o Miniserie): Alexander Skarsgard por Big Little Lies (EU)

Mejor actriz (Telefilm o Miniserie): Nicole Kidman por Big Little Lies (EU)

Mejores especialistas de acción: Juego de tronos (EU)