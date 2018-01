Es normal, desde hace décadas, que las primeras posiciones de la taquilla mundial estén dominadas por películas producidas en Estados Unidos.

En 2017, 19 de los 20 largometrajes más vistos en la Tierra fueron rodados con dinero de productoras de la unión americana y su cartel estuvo integrado por rostros conocidos de la industria de Hollywood como Emma Watson, Vin Diesel, Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Gal Gadot y Johnny Depp, entre otros.

Lo interesante es que el lugar número 6 procede de otro país. Se trata del filme chino Wolf Warrior 2, que no dependió de conquistar las salas de cine de Estados Unidos para convertirse en uno de los mayores éxitos de 2017.

Es más, en Norteamérica fue un fracaso de boletería, ya que en ese mercado solo hizo el 0.3% del total de su recaudación (2.7 millones de dólares).

Wolf Warrior 2, que se estrenó entre junio y julio de 2017, tuvo un desempeño modesto en Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Reino Unido.

En cifras globales hizo 867.6 millones de dólares, aunque este drama bélico de Jing Wu solo necesitó triunfar en su mercado nacional, China, para quedarse con el puesto 6, pues en casa hizo 854.2 millones de dólares.

Su trama es la típica de una cinta de acción promedio. El héroe, representado en este caso por un soldado de las fuerzas especiales chinas, decide retirarse de su oficio, pero los malandros que nunca faltan lo obligarán a salir de su descanso para ponerlos en su lugar.

Frank Grillo, Celina Jade y Jing Wu protagonizan Wolf Warrior 2, que recibió elogios de medios de comunicación influyentes como The Hollywood Reporter, Variety, Forbes y Hollywood Reporter, y golpes de otros como el Los Angeles Times.

China siempre ha sido el sueño dorado de todo productor estadounidense, pues sabe que si logra introducir sus películas en ese país, y que luego guste a sus espectadores, eso puede ayudar de forma considerable al desempeño económico de sus filmes.

Por ejemplo, una parte sustancial del triunfo en la venta de boletos en el globo terráqueo de éxitos de Hollywood como The Fate of the Furious, Avengers: Age of Ultron y Transformers: The Last Knight fue porque les fue de maravilla en China.

En el otro sentido también es válido el intercambio. Empresas chinas han comprado en los últimos años acciones en complejos de cine en Estados Unidos, así como compañías de producción y estudios cinematográficos de Hollywood.