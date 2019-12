¿Cuál es el más fuerte de los superhéroes de los cómics?

Los personajes de la conocida serie de televisión The Big Bang Theory confirman que más de un científico contemporáneo adora los cómics, el cine y la pantalla chica.

En un pasado no tan lejano, de seguro esta clase de consumo de entretenimiento no sería bien visto, pues se supone que los científicos solo deben interesarse en temas más relevantes.

Esta afición por la cultura pop los lleva no solo a soñar con asistir al Comic-Con de San Diego, sino que también han reflexionado sobre sus personajes favoritos a partir de premisas científicas.

Digamos que el científico de ahora es capaz de llevar sus gustos personales al trabajo.

CÓMIC

La Universidad de Leicester, fundada en 1957, es una institución pública renombrada, entre otras, por sus investigaciones en todas las ramas del saber humano.

No por menos forma parte del exclusivo 2% de las mejores universidades del planeta, de acuerdo con el Times Higher World University, e integra el aun más exclusivo colectivo del 1% de las universidades del planeta que más estudios publicados llevan a cabo según el QS World University Ranking.

Este centro de estudios superiores cuenta con unos 23 mil estudiantes y está ubicado en una ciudad campestre de Inglaterra, donde residen unas 300 mil personas (sus alumnos representan el 12% de la población de esta comunidad).

Un puñado de esos estudiantes elaboró hace poco una pesquisa, a partir de una pregunta fundamental que se ha hecho más de un seguidor de las novelas gráficas y de las producciones de ciencia ficción y del género fantástico: ¿Quién es el personaje del cómic más fuerte? ¿Cuál de esos hombres y mujeres valientes podría ser el ganador si tuvieran que enfrentarse entre sí?

Se puso bajo la lupa tanto a seres provenientes de la editorial Marvel como aquellos pertenecientes a la DC Comics.

USAR LA CIENCIA

Sobre este estudio, la doctora Cheryl Hurkett, del departamento de Ciencias de la Universidad de Leicester, señaló que “una parte importante de ser un científico en el sentido más profesional de la palabra, es tener la capacidad de hacer conexiones entre la gran cantidad de información que tienen los estudiantes a su disposición, y la capacidad que esos mismos alumnos puedan tener de utilizar ese conocimiento y las técnicas de investigación, para aplicarlas en un contexto nuevo o novedoso como son los personajes de los cómics”.

Que los estudiantes puedan realizar esta clase de estudios dentro de sus cursos universitarios tradicionales, agregó la también docente, les permite usar las publicaciones académicas para un fin que les colabore para acercarse más a la gente.

Este tipo de indagaciones, indica Cheryl Hurkett, también les sirve a los científicos del mañana “para que se sientan más seguros cuando en el futuro tengan que presentar otros trabajos”.

“Me parece que este módulo es muy gratificante para enseñar de una manera diferente y siempre estoy contenta de ver a mis estudiantes participando de manera tan entusiasta en distintos temas. Por eso, los animo a ser tan creativos como sea posible, siempre y cuando encuentren la seguridad suficiente en los hechos, las teorías y los cálculos científicos”, sentencia Cheryl Hurkett.

Para Cheryl Hurkett, esta investigación les permite a los fanáticos del cómic, sean personas de laboratorio o no, recibir una ayuda de parte de la ciencia para saber quién es el más destacado entre los superhéroes si ellos realmente estuvieran entre nosotros.

EL GANADOR

Los entusiastas chicos de la Universidad de Leicester echaron mano de principios científicos para examinar quién es el vencedor total entre estos personajes de ficción.

Después de mucho cavilar entre 2009 y 2016, después de ver más de un programa y largometraje y de leer cientos de cómic para evaluar las características de cada cual, la decisión unánime recayó en la figura creada por el escritor estadounidense Jerry Siegel y el artista canadiense Joe Shuster en 1933.

Sí, el llamado Hombre de Acero, que en la Tierra se hace llamar Clark Kent, fue el escogido. ¿Por qué la balanza se inclinó por el oriundo del planeta Krypton?

La indagación reveló que Superman tiene más habilidades a la ahora de cualquier ataque y tiene a su favor que su tejido muscular se regenera como el asunto más normal del mundo.

El vigilante de Metrópolis es capaz de ver a largas distancias, su oído supersónicono es fuera de serie, no hay pared que se le resista, puede duplicarse a sí mismo y vuela a una velocidad increíble.

Además, el único punto débil del reservado reportero del diario Daily Planet es la kriptonita, y encima, es inmortal, algo que pondría en jaque a Iron Man o a Batman.

El hijo de Jor-El y Lara Lor-Van no está solo. Tras él hay otros personajes indispensables: Wolverine, en el segundo lugar; Thor, en el tercer cuarto, y Mystique se queda con la cuarta casilla.

GARRAS RETRACTIBLES

Wolverine, tras un procedimiento no solicitado, tiene filosas garras retractibles, se cura a sí mismo sin dificultad y es prácticamente indestructible gracias a que tiene un esqueleto recubierto de Adamantium.

A este destacado miembro de los X-Men, creado por Len Wein, Herb Trimpe y John Romita Sr. y que apareció por vez primera durante la década de 1970, es puro músculos, no le afecta casi ninguna toxina y no sabe lo que es un resfriado o un dolor de muelas.

DIOS DEL TRUENO

El Thor del cómic, hijo de Stan Lee, Larry Lieber y Jack Kirby, no solo es el hombre más fuerte en el universo asgardiano, sino también en otras galaxias.

Este personaje, basado en el Thor de la mitología nórdica, es resistente a bajas y altas temperaturas, no requiere de alimentos, ni necesita horas para dormir.

También el Hijo de Odín es fuerte, veloz, tampoco sabe de enfermedades

El llamado Dios del Trueno también se cura de forma rápida como Superman y Wolverine, envejece a un ritmo muy diferente a los seres humanos, aunque no es necesariamente inmortal.

Sin olvidar que su martillo es su compañero de batallas.

MUTANTE

Mystique es hija de Chris Claremont y Dave Cockrum.

Esta integrante de los X-Men tiene la capacidad de cambiar de formas gracias a su notable dominio para la manipulación genética.

Ha sido tanto héroe como villana; tanto solidaria como vengadora.

VOZ PODEROSA

El quinto lugar en el estudio de la Universidad de Leicester es Black Bolt o Rayo Negro.

Este personaje, creado por Stan Lee y Jack Kirby en la década de 1960, tiene una fuerza sobrehumana, es rápido y su voz es tan destructiva que puede hacer añicos una gran ciudad.

Por eso, para evitar problemas, se comunica con señas.

CIUDAD GÓTICA

En tanto, los estudiantes de la Universidad de Leicester también se pusieron a pensar quién era el superhéroe menos probable de sobrevivir si saliera de las páginas de un cómic o de una pantalla grande.

Esa distinción poco favorable recae en Batman, creado por Bob Kane y Bill Finger.

Aunque resalta la capacidad que tiene el policía estrella de Ciudad Gótica en las artes marciales, en manejar como nadie un automóvil o un helicóptero, por más que sepa escaparse de las más difíciles trampas, más allá de tener a su disposición lo más granado de la tecnología, es un simple mortal.