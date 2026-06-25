El Grupo L bajo la lupa: Panamá se juega el orgullo ante Inglaterra

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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El Mundial 2026 ya está en marcha y, desde que el Grupo L abrió su camino el 17 de junio, Panamá encajó dos golpes seguidos: cayó 1-0 ante Ghana y 0-1 ante Croacia, y se quedó sin margen. La clasificación se le escapó, pero todavía le queda una cita con peso propio: el sábado 27 enfrenta a Inglaterra, el mismo rival que la goleó en su estreno mundialista de 2018.

Para Panamá es apenas su segunda Copa del Mundo. La primera, en Rusia 2018, terminó con tres derrotas, pero dejó su primer gol mundialista, precisamente ante Inglaterra en la caída por 6-1. Ocho años después, el equipo de Thomas Christiansen soñaba con otra historia, pero dos derrotas por la mínima lo dejaron eliminado a falta de un milagro matemático. Lo que queda ahora es cerrar con dignidad y, si se puede, dar el golpe.

El favoritismo inglés no era humo. En el mercado de apuestas del Mundial en Codere, Inglaterra figura como la gran favorita del grupo, y lo respaldó en la cancha: goleó 4-2 a Croacia, con doblete de Harry Kane, y empató 0-0 ante Ghana. Llega líder con 4 puntos y con la clasificación casi sellada, justo el rival al que Panamá medirá el 27.

Dos derrotas y una última cita

El recorrido de Panamá ya casi está escrito. El balance es duro. El 17 de junio, en el BMO Field de Toronto, Ghana ganó 1-0 con un gol agónico de Caleb Yirenkyi al minuto 95. El 23, en el mismo estadio, Croacia se impuso 1-0 y dejó a la Roja sin opciones realistas de avanzar. Solo resta el cierre: el sábado 27 de junio, a las 4:00 p.m., en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante Inglaterra, en una reedición de aquel 6-1 de Rusia 2018.

Inglaterra, la favorita con asignatura pendiente

Inglaterra hizo los deberes. Con Thomas Tuchel en el banquillo mostró pegada ante Croacia, con Kane intratable y los goles de Jude Bellingham y Marcus Rashford, aunque el 0-0 frente a Ghana recordó que también se le puede frenar. Para Panamá, el dato esperanzador es que, con el primer puesto casi en el bolsillo, los ingleses podrían reservar piezas el 27. Ante una Inglaterra con la guardia algo más baja asoma la opción de un resultado histórico y de cobrarse, aunque sea en parte, aquel 6-1.

Croacia, el golpe que selló el adiós

El segundo tropiezo dolió más. Croacia, subcampeona en 2018 y tercera en 2022, llegaba tocada tras caer 4-2 con Inglaterra, pero le bastó un gol para vencer 1-0 a Panamá y dejarla prácticamente sin opciones. Con Luka Modrić manejando los tiempos a los 40 años y Joško Gvardiol ya recuperado de su lesión, los balcánicos mostraron el oficio que a la Roja todavía le falta en este nivel.

Ghana, el debut que pesó

El primer golpe fue el más cruel. Ghana, físicamente imponente y dinámica, resistió hasta el final y ganó 1-0 con un gol de Caleb Yirenkyi en el minuto 95, la anotación decisiva más tardía de toda la primera fecha. Después le sacó un 0-0 a Inglaterra y, con 4 puntos, las Estrellas Negras sueñan con volver a octavos por primera vez desde 2010. Para Panamá, ese estreno perdido ante un rival directo fue la herida que marcó el resto del grupo.

Dónde están las opciones reales de Panamá

Conviene ser claros. El formato de 48 selecciones clasifica a dos por grupo y a los ocho mejores terceros. El segundo puesto ya es imposible para Panamá, última con cero puntos, así que solo le queda agarrarse a la vía del mejor tercero, y por la puerta más estrecha.

Ese hilo, eso sí, es finísimo: a Panamá no le basta con ganar. Necesitaría vencer a Inglaterra y, además, esperar que el Croacia-Ghana y la diferencia de gol se alineen a su favor, un escenario remotísimo que casi nadie se atreve a firmar. Por eso, más que de cálculos, el partido del 27 va de actitud: de competir, de incomodar a una potencia y de dejar una imagen distinta a la de 2018, cuando la inexperiencia se pagó cara.

Panamá no se irá con las manos vacías si compite de tú a tú. Plantarse de igual a igual ante Inglaterra, cerrar con una buena actuación o incluso firmar su primer punto o su primera victoria mundialista sería una manera digna de despedirse y un buen cimiento para lo que viene.

El Grupo L se le hizo cuesta arriba a Panamá desde el primer día, y las cuentas ya no dan. Pero queda una última función el sábado, una oportunidad de irse por la puerta grande ante el rival más fuerte del grupo. Y la cita ya se siente más allá del campo: la ilusión de la Marea Roja ya mueve comercio, gastronomía y los servicios del país. El 27, en Nueva Jersey, Panamá jugará por el orgullo.

Recuerda: jugar responsablemente también es parte del juego.