Panamá, 01 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Fe de errataFe de errata

    Fe de errata: 1 de diciembre de 2025

    Redacción de La Prensa

    En la columna Tal cual correspondiente a la edición del 1 de diciembre de 2025, se informó que, en la fotografía divulgada por el inversionista Jay Medrow, estaba Nicolás Ardito Barletta Preston, presidente de la junta directiva del BNP. La información correcta es que Nicolás Ardito Barletta Preston no aparece en dicha foto.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • El aeropuerto fronterizo en Venezuela que colapsa en medio de la crisis Maduro–Trump. Leer más
    • Jubilados y pensionados recibirán tres pagos en diciembre: conoce los montos. Leer más
    • Vuelos entre Panamá y Venezuela operan con normalidad mientras aviadores de Colombia advierten sobre riesgos. Leer más
    • Juzgado ordena comiso de cuentas a la madre de Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio. Leer más
    • ‘El procurador fue claro’: Cedeño reacciona a la justificación del contralor sobre rezago en entrega de auditorías. Leer más
    • Caso Ifarhu: fiscalía detecta pagos a Bernardo Meneses y aumenta a 22 el número de imputados. Leer más
    • Exclusiva: Thomas Christiansen, el técnico mundialista que ya traza la ruta de Panamá rumbo al 2026. Leer más