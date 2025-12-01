Fe de errata: 1 de diciembre de 2025

En la columna Tal cual correspondiente a la edición del 1 de diciembre de 2025, se informó que, en la fotografía divulgada por el inversionista Jay Medrow, estaba Nicolás Ardito Barletta Preston, presidente de la junta directiva del BNP. La información correcta es que Nicolás Ardito Barletta Preston no aparece en dicha foto.
Panamá, 01 de diciembre del 2025
