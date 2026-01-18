Panamá, 18 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Fe de errataFe de errata

    Fe de errata: 15 de enero de 2026

    Redacción de La Prensa

    En la columna Tal cual del 15 de enero de 2026, se escribió: "El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo que revisará cada aspecto de la licitación convocada por el Municipio de San Miguelito para encontrar un proveedor del servicio de recolección de basura". Sin embargo, quien anunció que revisará la licitación del Municipio de San Miguelito es el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno. En el noticiero Telemetro Reporta, Moreno dijo que verificará los pliegos y toda la información de la licitación, “para mejorarlos”. Moreno explicó que a él lo instruye la junta directiva de la AAUD, que preside el ministro de Salud, Fernando Boyd.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • MOP adjudica a MECO la ampliación del Corredor de las Playas por $228.4 millones. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján rompe el silencio: defiende la demolición del monumento chino y responde a denuncia de la ACP. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • La alcaldesa de San Miguelito revela que Revisalud pidió adenda de seis meses. Leer más