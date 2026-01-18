Fe de errata: 15 de enero de 2026

En la columna Tal cual del 15 de enero de 2026, se escribió: "El ministro de Salud, Fernando Boyd, dijo que revisará cada aspecto de la licitación convocada por el Municipio de San Miguelito para encontrar un proveedor del servicio de recolección de basura". Sin embargo, quien anunció que revisará la licitación del Municipio de San Miguelito es el administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno. En el noticiero Telemetro Reporta, Moreno dijo que verificará los pliegos y toda la información de la licitación, “para mejorarlos”. Moreno explicó que a él lo instruye la junta directiva de la AAUD, que preside el ministro de Salud, Fernando Boyd.