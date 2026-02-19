En la página 1A de la edición impresa correspondiente al jueves 19 de febrero de 2026, se publicó la nota titulada 30 escuelas operarán en locales alquilados. El título correcto es que esas 30 escuelas operarán en locales alquilados o en aulas modulares.
