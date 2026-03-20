Panamá, 20 de marzo del 2026

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    Fe de errataFe de errata

    Fe de errata: 19 de marzo de 2026

    Redacción de La Prensa

    En la nota titulada El Tribunal Superior se equivocó: la Corte declara que no hubo error cuando la juez llamó a juicio a Ronny Mizrachi, publicada el 19 de marzo de 2026, se informó que la sociedad “Caribbean Holding Services Ltd., recibió dinero de Odebrecht, el cual posteriormente redireccionó a Martinelli Berrocal y sus hijos Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares; Riccardo Francolini; el expresidente Juan Carlos Varela y la sociedad José Domingo Arias 2014, S.A.“. Lo información correcta es que redireccionó los fondos de Odebrecht ”a Martinelli Berrocal, Juan Carlos Varela e Importadora Ricamar“.


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