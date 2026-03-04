En la nota titulada Inicia otro juicio por presunta corrupción en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo, publicada el 2 de marzo de 2026, se informó que el delito investigado era el de blanqueo de capitales. Lo correcto es que este es un caso por la presunta comisión de un delito contra la administración pública.
- Secciones
- Portada
- Locales
- Sociedad
- Judiciales
- Política
- Mundo
- Deportes
- Ellas
- BBC News
- Status K
- Unidad Investigativa
- Opinión
- Blogs
- Fotografía
- Videos
- Fe de Erratas
- Tecnología
- Historias
- Servicios
- ePaper
- Buscador
- Corprensa Content Studio
- Contenido de marcas
- Contenido patrocinado
- Reseña Digital
- Comunicados
- Catálogos y Otras Publicaciones
- Lotería
- Kiosco Digital
- Luctuosas
- Cine
- RSS
- Temas
- Autores
- Notas al lector
- Buenas prácticas
Panamá, 04 de marzo del 2026
Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo
SECCIONES
SERVICIOS
OTROS SITIOS