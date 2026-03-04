En la nota titulada Inicia otro juicio por presunta corrupción en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo, publicada el 2 de marzo de 2026, se informó que el delito investigado era el de blanqueo de capitales. Lo correcto es que este es un caso por la presunta comisión de un delito contra la administración pública.