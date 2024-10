Fe de errata: 21 de octubre de 2024

Escuchar audio noticia

En la edición de este 21 de octubre, en la página 1A de la edición impresa, en la nota titulada ‘Meneses se queda; rector responde a las críticas’, se publicó erróneamente que el rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores, dijo que el exdirector del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses, aportaba una “visión renovadora y efectiva” para el desarrollo institucional al ser mantenido en el banco extraordinario de datos de la UP. Lo correcto es que el rector Flores aseguró que no “violará normas” ni se comportará “como un dictador” en este caso.